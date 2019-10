Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom kjøpte luksusleilighet på Frogner

Farmen-paret Petter Pilgaard (39) og Vendela Kirsebom (52) har kjøpt leilighet i Munthes gate 29 på Frogner i Oslo. Prosjektet er blant annet i regi av ABG-analytiker og Vålerenga Ishockey-investor Jarle Normann-Hansen.

Det handler om ni eksklusive leiligheter i det selgerne omtaler som klassisk moderne byhus på Frogner. Prosjektet er tegnet om av R21 Arkitekter, og det ferdigstilles nå i oktober og omtales som sentralt og tilbaketrukket.

Terrasse i gaten

Leilighetene i prosjektet er på mellom 77 og 196 kvadratmeter med tilpassede løsninger, terrasser der selger oppfordrer til grilling, og private grønne uterom samt underjordisk garasje.

UTSIKT: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom kan beskue forbipasserende på fortauet når de kjeder seg – og forbipasserende kan tyvtitte inn på Farmen-paret. Foto: Eivind Yggeseth

Pilgaard og Kirseboms leilighet er på 180 kvadratmeter og hadde en utropspris på 27 millioner kroner. Paret skal imidlertid ha prutet ned prisen to millioner og fått endelig tilslag på 25 millioner kroner.

Med leiligheten til Farmen-paret følger to garasjeplasser under bakken. Hvor tilbaketrukket leiligheten skal anses kan imidlertid diskuteres. Leiligheten ligger på gateplan og har terrasse rett ut mot Munthes gate slik at forbipasserende fint kan hilse på det hyggelige paret – kanskje også gripe champagneglasset de to nipper av neste sommer.

Illustrasjon: Finansavisen

140.000 kroner meteren

Når det gjelder standarden omtales leiligheten som «eksklusiv» kun 200 meter fra Vigelandsparken. De har kjøkken fra Kvänum, designbelysning fra Flos, eksklusivt materialvalg og plassbygde garderober.

De har også trådløs styring av varme og lys. Det skal også være balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Boligprosjektet er på bare to etasjer. Toppleilighetene skal allerede være solgt, til en betydelig høyere kvadratmeterpris enn den Pilgaard og Kirsebom betalte. Mens Farmen-paret måtte ut med nær 140.000 kroner kvadratmeteren gikk leilighetene i andre etasje for nær 160.000 kroner kvadraten.

EIER IKKE LUFTEN: Naboene, deriblant banktopp Gunn Wærsted, kjøpte ut luften over Munthes gate 29, hvorpå Pilgaard og Kirsebom må ta til takke med leilighet på gateplan. Foto: Eivind Yggeseth

Ikke alle leilighetene er imidlertid solgt. To gjenværende leiligheter av mindre størrelse ligger for salg på Finn.no.

Naboer kjøpte luften

Årsaken til at prosjektet ikke er bygget høyere enn to etasjer er at naboer av eiendommen betalte 5,4 millioner kroner for å sikre seg at det ikke ble bygget høyere. Blant de som kjøpte ut luften over boligen til Pilgaard og Kirsebom var banktopp Gunn Wærsted.

SOSIALT: Fra denne terrassen kan Farmen-paret skåle i champagne med forbipasserende på Frogner. Foto: Eivind Yggeseth

Farmen-paret synes uansett ikke å ha stor forkjærlighet for frisk luft. I vår kjøpte de leilighet i et nybygg på Vinderen der prislappen var 17 millioner kroner. Kort tid senere angret de da de mente Vinderen var for langt fra byen.

Petter Pilgaard besvarte ikke Finansavisens henvendelse om saken.