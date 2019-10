Charlotte Spetalen blar opp 44 millioner for luksusleilighet på Bygdøy

Øystein Stray Spetalens kone, Charlotte Spetalen, har kjøpt en leilighet til 44 millioner kroner på Bygdøy, skriver DN.

Toppleiligheten på drøyt 250 kvadratmeter lå ute for 50 millioner kroner, og er lokalisert i prosjektet Bygdøynes på tomten til den tidligere kanadiske ambassaden.

Dermed er nest siste av de totalt 18 leilighetene i den tidligere ambassadehagen solgt, skriver avisen.

– Det er en av de av flotteste leilighetene jeg har solgt noen gang. Her mener jeg det er gjort et godt kjøp. Kjøperen har benyttet et marked hvor det har vært litt tilbudsoverskudd, og sikret seg en god rabatt, sier eiendomsmegler Christoffer Askjer i Sem & Johnsen Eiendomsmegling, som har stått for salget, til DN.