Boligprodusentene: Nyboligsalget bittelitt ned

Boligprodusentenes Forening la i dag frem en rapport som viste at salget av nye boliger så langt i 2018 holder seg omtrent på nivåene fra i fjor.

Nyboligsalget falt én prosent i perioden januar-september sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig faller igangsettingen. I perioden januar-september ble 13 prosent færre boliger igangsatt enn i samme periode i fjor. Igangsettingen i 3. kvartal kom inn 18 prosent under nivåene i 3. kvartal 2018.

De siste 12 månedene er 27.115 boliger solgt, og 27.144 boliger igangsatt.

Kilde: Boligprodusentene

Igangsetting av leiligheter trekker særlig ned, nærmere bestemt med 20 prosent i forhold til de ni første månedene av fjoråret. For eneboliger og småhus er nedgangen hhv. fem og tre prosent fra fjorårsnivået.

Foreningens administrerende direktør, Per Jæger, påpeker at trenden med nedgang i salget av eneboliger fortsetter.

– Det selges og igangsettes nå rundt 25 prosent færre eneboliger enn det som var normalt for få siden, sier han i en pressemelding.

Kilde: Boligprodusentene

– Avdempet marked

Igangsettingen siste 12 måneder viser at Oslo ligger 31 prosent under beregnet boligbehov, mens Buskerud ligger 15 under, ifølge foreningens beregninger.

Igangsettingen er i balanse for Akershus, Hordaland og Trøndelag, mens Rogaland ligger 31 prosent over beregnet behov.

Fritidsboligmarkedet holder seg ganske stabilt. Hittil i år (januar-september) er salget ned fem prosent, mens igangsettingen er opp seks prosent fra samme periode i 2018.

– Moderat salg og svak igangsetting viser et avdempet boligmarked. Finanstilsynets forslag om innstramming av boliglånsforskriften vil svekke tilførselen av nye boliger og bør ikke gjennomføres, sier Jæger.