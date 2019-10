Suzann Pettersen og Christian Ringvold ble nektet å bygge kjempevilla, men nå har de betalt 39,25 mill. for en større eiendom i stedet

Golfstjernen Suzann Pettersen slår om seg i eiendomsmarkedet, og har på kort tid kjøpt to boliger og solgt to samtidig som hun har vært i innbitt krangel med Oslo kommune etter at de nektet henne byggingen av en kjempevilla vest for Holmendammen i Oslo.

Tutta betalte i fjor 19 millioner kroner pluss omkostninger for en bolig i Holmendammen terrasse sammen med mannen Christian Ringvold Pettersen.

Planen var å rive boligen for å oppføre et gigantisk Dallas-inspirert hus over to fulle etasjer pluss loftsetasje der fotavtrykket var på hele 330 kvadratmeter.

Vil hun rive og bygge her?

Planene brøt med det meste saksbehandlerne i Plan- og bygningsetaten hadde å forholde seg til, og de sa tvert nei til sympatiske Tutta. I stedet måtte eiendommen selges, og paret innkasserte 17,35 millioner.

Inkludert transaksjonsomkostninger og høye arkitektkostnader røk paret på et samlet tap på 3,5 millioner kroner.

Det dempet ikke på lysten til å skaffe et nytt rede. For nå har Tutta og Christian Ringvold kjøpt en eiendom i Østre Holmensvingen 16. Salgsprisen er hele 39,25 millioner kroner for boligen som går over to etasjer, og er på totalt 341 kvadratmeter.

FLOTT UTSIKT: Suzann Pettersens nye hus på 341 kvadratmeter pluss garasje ligger høyt og fritt, men inneklemt mellom Østre Holmensvingen og Bjørneveien. Foto: Google

Selve huset fremstår nøkternt sammenlignet med Tuttas tidligere byggeplaner, men det er ikke kjent hvorvidt hun har tenkt til å rive for å bygge opp kjempevillaen her.

Tomten er imidlertid betydelig større - hele 1,7 mål, så her har Tutta garantert muligheter til å bygge ut hvis hun fortsatt ønsker kontakt med Plan- og bygningsetaten.

Nabo selger for 175 mill.

Selve huset er arkitekttegnet, men fremstår ikke så veldig spennende av den grunn. Mer spenning knytter det seg til utsikten, for den er ganske enkelt fantastisk i det man får med seg det meste av havnebassenget fra eiendommen.

Nabolaget er heller ikke så verst - i det eiendommen ligger nærmest vegg-i-vegg med porten inn til ærverdige Østre Holmen gård, som har ligget ute for salg for hele 175 millioner kroner i hele sommer.

NY TOMT, SAMME HUS? Dette huset ville Suzann Pettersen bygge i Holmendammen terasse, men ble nektet av kommunen fordi det ikke var plass. Nå har hun kjøpt en større eiendom like ved. Men vil hun rive og bygge huset her? Foto: Skjermbilde: AD Arkitekter

Eiendomskjøpet er registrert på Christian Ringvold, men det er liten tvil om at paret har kjøpt eiendommen sammen. I tillegg til å kjøpe og selge Holmendammen terrasse 4 har de nå også solgt leiligheten de bor i.

Suzann Pettersen kjøpte leilighetn for 9,3 millioner kroner i 2014. Nå har hun solgt leiligheten for 15,5 millioner kroner.

Har tjent 200 mill.

Selgere av Tuttas nye bolig er Jørgen og Adele Pran. De betalte 15,2 millioner kroner for boligen helt i starten av finanskrisen i 2007. Siden dengang har de mer enn doblet pengene.

Det er ingenting ved det ytre på huset som tyder på at det er gjort store investeringer i eiendommen gjennom de senere årene.

Suzann Pettersen gjorde et kort og særdeles vellykket comeback på golfbanen i sommer, men gjorde det deretter klart at hun la køllene på hylla like raskt som hun tok dem frem.

Ifølge VG har Tutta innkassert premiepenger på 132 millioner kroner i løpet av karrieren. I tillegg kommer sponsorinntekter som avisen anslo til rundt ti millioner kroner i året de senere årene. VG konkluderte med at Tutta hadde tjent 200 millioner kroner etter 20 år på golftronen.