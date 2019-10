Jan Ludvig Andreassen spår prisfall i boligmarkedet.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eikagruppen sier at et rekordstort antall boliger på markedet samtidig som siste renteheving ennå ikke er slått fullt inn hos husholdningene, vil få konsekvenser for boligmarkedet.

– Dette er to faktorer som taler for et unormalt stort prisfall i boligmarkedet i fjerde kvartal, sier Andreassen til Dagens Næringsliv.

– De siste par ukene har det vært et kraftig fall i antall boliglånssøknader, i tillegg til store avvik i salgspris og prisantydning. Over hele Norge er det altfor mange boliger til salgs, sier sjeføkonomen.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge deler ikke sjeføkonomens pessimisme. Han sier at det er normalt med prisnedgang i fjerde kvartal, og at det ikke er noe som taler for at fjerde kvartal i år vil være noe svakere enn normalt.

Han viser til at det har vært reallønnsstigning i Norge, og at dette gjør folk i stand til å betjene de økte kostnadene som rentehevingene har medført.

– Andreassen har spådd en kraftig prisnedgang i mange år, uten at det har skjedd. Jeg tror ikke han treffer nå heller, sier Dreyer.

Heller ikke sjeføkonom Christian F. Bjerknes i Norske Boligbyggelag (NBBL) støtter Andreassen. Han viser til at Norge er inne i periode med moderat boligprisvekst.

(©NTB)