NBBLs boligmarkedsbarometer viser at nordmenns forventninger til boligmarkedet svekkes

Boligmarkedsbarometeret faller fra 17,5 i september til 15,4 i oktober, går det frem av en pressemelding.

– Det bemerkelsesverdige er likevel stabiliteten i boligmarkedet siden 2018, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL, som er styrket i troen på et balansert boligmarked ut året.

NBBLs siste boligmarkedsbarometer viser at nordmenns forventninger til boligmarkedet svekkes noe etter boligprisfall og renteøkning i september. Andelen som tror på stigende boligpriser neste 12 måneder reduseres fra 52 til 48 prosent.

48 % tror på høyere priser

Svarene bærer preg av moderate forventninger til boligprisutviklingen det neste året da mer enn åtte av ti forventer uendrede eller litt høyere boligpriser.

Kun to prosent forventer mye høyere boligpriser, mens 9,5 prosent forventer litt lavere boligpriser. Sentimentet i boligmarkedet fremstår som stabilt.

God utvikling i norsk økonomi har ført til at Norges Bank har økt renten fire ganger det siste året, senest i september. Det er dermed mange som får brev fra banken i disse dager om renteøkning.

Seks av ti forventer økt boliglånsrente og oppgangen kommer ikke overraskende, men den bidrar til å dempe presset i markedet.

God fart i norsk økonomi

Sentralbanken har satt opp renten fordi det går bra i norsk økonomi. Det reflekteres i barometeret ved at kun 5,3 prosent er bekymret for å miste jobben. Vi har god sysselsettingsvekst, forbrukerne er optimister og økonomien vokser rett over trend.

Uroen internasjonalt merkes fortsatt i liten grad. Utviklingen det siste året indikerer at norsk økonomi både behøvde og har tålt noe høyere rente. Sammen med høy boligbygging, har det gitt oss godt balansert boligmarked, med moderat prisvekst.

Barometeret indikerer at den utviklingen fortsetter også i 4. kvartal.