Staten selger gård i Stange til 44 millioner kroner

Eiendommen er i dag en forsøksgård som har blitt kombinert med gjestegårdsvirksomhet. Gjestegårdsvirksomheten på gården opphører i disse dager, mens det fremdeles er leiekontrakter tilhørende forsøksdelen, heter det i Finn-annonsen.

Staur gård har blitt brukt i mange offisielle sammenhenger og har vært møtested for ministre og kongelige.

Gården består av hovedbygning, bestyrerbolig, stabbur, driftsbygning, konferanselåve, forsøkslåve, vognskjul og vognpaviljong, portnerboliger og husmannsplassen Sagubakken. Prisantydningen er 44 millioner kroner.

– Eiendommen selges fordi det ikke er en naturlig statlig oppgave å drive eller å eie et kurs- og konferansehotell. Det bør også være et mål at landbrukseiendommer eies og driftes av andre enn staten, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Staur gård ligger i Vestbygda i Stange kommune i Hedmark. Gården har strandlinje til Mjøsa og ligger rundt 10 minutters kjøring fra Hamar og 80 minutter fra Oslo.

Gården er lagt ut for salg etter at Stortinget i juni 2019 ga tilslutning til at departementet kunne selge den. Gården ble fredet i 2013.