Norske Fredrik Lilloe har satt fransk prisrekord i Cannes

Glem norske leiligheter på 200.000 kroner kvadraten. På den franske Rivieraen selger nordmannen Fredrik Lilloe leiligheter til det mangedobbelte. Nå har han satt ny fransk rekord med en penthouseleilighet på 280 kvadratmeter til over 20,2 millioner euro tilsvarende 206 millioner kroner.

Det gir en kvadratmeterpris på 72.000 euro, tilsvarende 733.000 kroner. Den tidligere franske rekorden, på 56.000 euro for en leilighet på Champs-Élysées ble dermed grundig slått.

– Denne rekorden sier mye om markedet på Rivieraen, og i Frankrike. Det er et sikkert marked hvor både franskmenn og utlendinger fortsetter å investere i eiendom, sier den norske megleren og Knight Frank French Riviera-eieren, Fredrik Lilloe, som kan skilte med fire prisrekorder i Cannes siden 2017.

Lilloe var med i flere programmer av TV3-serien «Lukket visning», hvor han ga seerne et innblikk i et av verdens mest luksusriøse eiendomsmarked.

INGEN KUNNSKAP: Fredrik Lilloe startet eiendomsmegling i Frankrike uten noen som helst utdannelse eller erfaring. Nå omsetter han eiendom for 3 milliarder i året. Foto: Knight Frank

Leiligheten, som er på i overkant av 280 kvadratmeter, ligger i 9. og siste etasje i nybygget First Croisette på den anerkjente Boulevard de la Croisette i Cannes.

Kjøperen nøyde seg imidlertid ikke med penthousen på toppen. I tillegg kjøpte han hele etasjen under for 13 millioner euro. Nå tegner arkitektene om til en sammenslått leilighet på 650 kvadratmeter med totalpris på 335 millioner kroner.

733.000 kroner pr. kvm.

– Kjøperen er fra Østen, og ønsket egentlig ikke en slik leilighet selv. Han kjøpte leiligheten til sin kone som ønsket å gå på bruktmarkedet i Cannes. Hun ønsket en leilighet i sentrum. Selv ønsket han en eiendom nær vannet, sier Lilloe.

– Jeg fikk et budsjett på mellom én og to milliarder kroner. De har mye penger, har to yachter og ytterligere to store båter her nede, sier Lilloe.

Bygget, som vil stå ferdigstilt i fjerde kvartal 2020, blir oppført av utbygger Finamas, og består av totalt 21 leiligheter. Med på kjøpet kommer concierge service, sikkerhetsvakt 24/7 og privat spa og treningsstudio.

EIENDOM SOM FORSIKRING: Fredrik Lilloe forklarer at rike utlendinger plasserer penger i europeisk eiendom for å ha pengene et sted med mindre risiko. Foto: Knight Frank

Dolce & Gabbanas flaggskipbutikk, på over 1.200 kvadratmeter, befinner seg i 1. etasje.

«Gullpalmen»

Penthouseleiligheten som går under navnet «Palme d’Or» eller «gullpalmen» inneholder fem soverom, stor stue, spisestue og kjøkken av høy kvalitet.

Terrassen er på 118 kvadratmeter, og har egent basseng og panoramautsikt over Middelhavet.

Men selv om leiligheten blir ekstremt flott, tror ikke Lilloe den blir brukt veldig mye.

– Det blir en ferieeiendom som vil bli brukt noen ganger i året. Type fra mai og gjennom sommeren. Det er helt klart en ferieeiendom, men det er ikke umulig at den blir leid ut, sier Lilloe.

– Hvorfor betaler de da så mye?



– Egen sikkerhetsvakt, concierge service, spa og treningssenter er ikke noe man er vant til i Frankrike. Det gjør at bygget tiltrekker seg rike folk fra utlandet, og det å ha den beste leiligheten i bygget er noe eget. Dessuten er det enkelt å komme hit via flyplassen i Nice, sier Lilloe.

STORT BUDSJETT: Penthouseleiligheten i Cannes på 650 kvadratmeter skal brukes som ferieleilighet i sommerstid. Megleren hadde fått et budsjett på mellom 1 og 2 milliarder. Foto: Knight Frank

Ingen utdannelse

Ren pengeplassering er imidlertid også en årsak, ifølge Lilloe.

– Velstående personer investerer i eiendom i Frankrike og Europa fordi det er et sikrere sted enn i Østen eller Sør-Amerika. Derfor betaler de mye. De vil ha pengene bort fra risikoområdene der de bor og opererer og ser på investeringen som en forsikring. Om man tjener eller taper 10 prosent spiller liten rolle, sier han.

– Jeg er ikke ekspert på Norge, men ser ikke at det er tilsvarende etterspørsel etter eiendom i Skandinavia selv om jeg vet at det er mange som ser på næringseiendom. Når det gjelder fritidseiendom er jeg blitt kontaktet av noen som har ønsket å selge lakseeiendommer.

EKSKLUSIVT: Rekordleiligheten er på bare 280 kvadratmeter, men kjøperen fra Østen har også kjøpt hele etasjen under slik at han får en ferieeiendom på 650 kvadratmeter til en samlet pris på 335 millioner. Foto: Knight Frank

Lilloe har slått seg opp som luksusmegler i Frankrike – totalt uten utdannelse eller skolering innen eiendomsmegling. Han har kun videregående skole fra Oslo.

– I begynnelsen var det ingen krav for å være megler. Nå er det omtrent like strengt som i Norge, men jeg har fått meglerlisens fordi jeg har drevet i mange år, sier Lilloe.

– Jeg er oppvokst i Oslo, men kom hit i 2001 da jeg drev produksjon av utstyr fra Kina til Playstation og Nintendo da jeg ble kontaktet av nordmenn som ønsket hjelp til eiendomskjøp. I 2003 starte jeg megling sammen med min far, sier Lilloe.

Selger for tre milliarder

I dag omsetter han fritidseiendommer for tre milliarder kroner årlig fordelt på de fem Knight Frank-kontorene og 25 ansatte.

– Det er vanskelig å finne informasjon om eiendommer og hva som er riktig pris. Vår styrke er at vi holder munn om hvem som kjøper. Men denne transaksjonen vil jeg gjerne snakke om, dog uten å nevne navn på kjøper, sier Lilloe.

Han er ikke selv blant de 70 partnerne som eier Knight Frank-systemet, men eier sine egne kontorer uten å betale franchise fee utover å dele på meglerhonoraret når andre deler av systemet bringer inn kjøpere i transaksjonene. Kundene er rike mennesker fra hele verden – også fra Norge.

– Vi har flere nordmenn som nå aktivt kjøper villaer og leiligheter langs hele Rivieraen, også i Monaco. Budsjettene varierer fra 10 millioner kroner, opp til godt over 300 millioner kroner for de rikeste, forteller Lilloe, som har kontorer i Mougins, Valbonne, Cannes og Saint-Jean-Cap-Ferrat.