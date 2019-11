Oslo kommune vil bygge flere boliger

Det skal skje ved kjøp av mindre og mellomstore bygårder, samarbeid med private og ikke-kommersielle aktører, samt bygging av nye leiligheter i et nytt tredje boligmarked, skriver Dagsavisen.

– Kommunen sitter på tomter som kan benyttes. Vi har sett for oss et par områder i første omgang. Blant annet på Filipstad, hvor kommunen eier tomter som kan benyttes til boliger. Et annet område er Skøyen, sier Sunniva Holmås Eidsvoll i SV.

Det er satt av fire millioner kroner i budsjettet for neste år til oppstarten av ulike pilotprosjekt. Disse skal teste ut nye boligpolitiske virkemidler som kan gjøre at flere kommer seg inn på boligmarkedet.

Øystein Sundelin i Høyre leder byutviklingsutvalget i bystyret. Han har ikke tro på et tredje kommunalt boligmarked.

– Her prøver man å lage et marked ved siden av de andre. Det er en invitasjon til negative insentiver og korrupsjonslignende tilstander, sier Sundelin til avisa.

Byrådet legger også til rette for at flere kan kjøpe egen bolig, gjennom å øke rammen for videreutlån med 400 millioner i økonomiplanperioden, fra 1,2 til 1,6 milliarder kroner.

(©NTB)