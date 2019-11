Meglersjef: La boligmarkedet være i fred

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi lagt frem tidligere i dag viste at boligprisene falt 0,8 prosent i oktober.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret.

12-månedersveksten kom inn på 2,4 prosent, og var dermed ned fra 2,6 prosent i september.

Boligprisene fortsatte dermed den moderate utviklingen, men volumene steg til nye høyder.

– Vi er ikke overrasket. Oktober var en «normal» høstmåned, men vi har mange boliger i markedet og våre eiendomsmeglere rapporterer om mange interessenter på visning, sier administrerende direktør i Nordvik, Martin Kiligitto, til Finansavisen.

– La markedet være i fred

Han mener markedssituasjonen gir boligkjøperne tid til å lete etter sin nye drømmebolig, og at de kan ta gode beslutninger.

– Og akkurat slik skal det være. Boligene vi har i markedet blir solgt, som følge av god styling, god markedsføring og godt meglerhåndverk. Våre meglere fremhever dette som svært viktig i dagens marked, forteller Kiligitto.

Tilbakemeldingene fra «felten» er ifølge Nordvik-sjefen at markedet er stabilt og forutsigbart, både for selger og kjøper.

– Et marked i balanse skal man rett og slett la være i fred. En innstramming av boliglånsforskriften nå vil være like malplassert som et halloween-kostyme på trikken i ettermiddag, sier Kiligitto.

– Høstkulden slår inn

Fra Nordea melder lederen for personmarkedet i Nordea Norge, John Sætre, at høstkulden nå har slått inn i boligmarkedet.

– Allerede tidlig i høst så vi tegn til et taktskifte, hvor boligsalget begynte å gå tregere for lånekundene våre. Prisveksten er historisk sett svak i oktober, og vi opplever det også i år, forteller han.

Ifølge Sætre har Nordea-kundene fortsatt høye forventninger til hva de kan oppnå av pris.

– Men markedet er endret. Kundene bruker lenger tid på å selge, flere selger til under prisantydning og flere blir sittende i lengre perioder med mellomfinansiering, sier han.

– Når lånet blir dyrere, er det ikke unaturlig at det merkes for kundene. Fire rentehevinger på kort tid og innføringen av gjeldsregisteret påvirker selvfølgelig hvor mye kundene kan låne, legger banksjefen til.