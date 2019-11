Meglersjefer: Det er kjøpers marked

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi lagt frem tidligere i dag viste at boligprisene falt 0,8 prosent i oktober.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret.

12-månedersveksten kom inn på 2,4 prosent, og var dermed ned fra 2,6 prosent i september.

Boligprisene fortsatte dermed den moderate utviklingen, men volumene steg til nye høyder.

– Duket for kjøpers marked

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, karakteriserer tallene som ventet.

– Etter mange måneder preget av høye tilbudsvolum, sterk etterspørsel, høye salgstall og moderat prisvekst er det duket for kjøpers marked i årets siste kvartal. Markedet blir mer prissensitivt når interessentene har mange boliger å velge blant, sier han til Finansavisen.

Geving mener det knytter seg en viss usikkerhet til renteeffekten i boligmarkedet, og hva Finansdepartementet velger å gjøre med boliglånsforskriften.

– Men alt i alt er det stor sannsynlighet for at vi får en normal markedsutvikling etter nyttår, med prisvekst i begynnelsen av året og deretter utflating. Størst usikkerhet knyttes til Oslo-markedet, hvor utviklingen går i retning av nye tilbudsunderskudd med risiko for sterkere prisoppgang i 2020 enn landet for øvrig, sier NEF-direktøren.

– Det kjøles noe ned

Hos DNB Eiendom merker administrerende direktør Terje Buraas at temperaturen i markedet er litt roligere nå.

– At boligmarkedet kjøles noe ned er ikke overraskende fordi vi har hatt fire renteøkninger, en boliglånsforskrift og et gjeldsregister som påvirker prisutviklingen. I tillegg faller prisene normalt sett utover høsten, sier han til Finansavisen.

Buraas trekker også frem det rekordhøye omsetningsvolumet.

– Fortsetter det slik, vil det aldri ha vært solgt flere boliger i løpet av et år. I oktober ble det solgt over 9.000 boliger, og vi så også at salget tok seg opp mot slutten av måneden. Det kan tyde på god fart inn i november. Men det ligger fortsatt mye boliger ute for salg, og det er mer kjøpes marked enn selgers for øyeblikket, fortsetter han.

– Ekstremt sensitivt

At det er mye å velge i, bidrar ifølge Buraas til et ekstremt prissensitivt marked, der folk bruker betydelig lengre tid før de legger inn bud.

– Bommer du på pris i dagens marked, skjer det ingenting. Har man vært for sprek i prisingen, kommer det ingen på visning. Da er det tomt. Og vi ser at denne effekten øker med prisklassen. Markedet er brutalt og ærlig på den måten, og det enda mer enn før. Priset man seg litt høyt før kom gjerne folk på visning likevel for å ta en kikk. Nå er utbudet så høyt at det stopper ved Finn.no, forteller DNB Eiendom-sjefen.

Han noterer seg at flere av boligkjøperne ser mot borettslag, og at dette er en boform som har styrket seg den siste tiden.

– Vi tror det kommer av at det er færre investorer i markedet, fordi utsiktene til prisvekst er lavere. Liggetiden for selveier har gått opp, mens borettslag går ned. Vi har også sett at prisene på borettslag har styrket seg mot selveier. Borettslag er en noe rimeligere boform, og her kjøper folk hovedsaklig i et langsiktig perspektiv og for å benytte boligen selv, sier Buraas.