Nordvik åpner nytt kontor på Slemmestad

I løpet av 2020 blir Slemmestad en del av nye Asker kommune. I den forbindelse er det gjort betydelige investeringer i infrastruktur, sosiale samlingssteder, og ikke minst – boliger.



– Så langt er det planlagt ca. 1300 nye leiligheter på Slemmestad. Sammen med de eksisterende boligene utgjør dette et betydelig marked for kjøp og salg av eiendom i området. Da må vi være der, sier Trond Ivar Olsen, daglig leder for Nordvik Slemmestad.



Olsen har jobbet som eiendomsmegler i mer enn 20 år, og har fått oppdraget med å drifte Nordviks splitter nye kontor. Nordvik Slemmestad vil ha en sentral beliggenhet med tanke på de kommende byggeprosjektene i nærområdet.



– Utviklingen på Slemmestad er utrolig spennende. Vi ser frem til å tilby vår faglige ekspertise, lokalkunnskap og innovative løsninger til både boligselgere- og kjøpere i dette området, sier Martin Anmarkrud Kiligitto, administrerende direktør i Nordvik.

Forventer tilgang av barnefamilier

Ifølge Olsen har Slemmestad har noe for ethvert behov – alt fra små, koselige leiligheter til store og eksklusive villaer.

– Mange av de eldre som i dag bor i store eneboliger kan nok etterhvert tenke seg å flytte inn i de nye leilighetene som kommer på Fabrikktomta eller Rortunet. Jeg tror derfor at vi vil få et større tilfang av yngre barnefamilier i området, som ønsker nærhet til turområder, og en trygg oppvekst og skolevei for barna sine, sier han.

Det nye kontoret til Nordvik Slemmestad er lokalisert i Slemmestad Handelspark, Eternitveien 4.