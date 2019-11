Rik vestlending selger kommunens dyreste eiendom

– Jeg har holdt på med dette faget siden 1995 i Bergen, og har solgt svært mange eiendommer i høysegmentet. Dette er nok en av de aller beste eiendommene jeg har jobbet med alle disse årene, kommenterer eiendomsmegler Hugo Førde i DNB Eiendom til Finansavisen.

Eiendommen, som ligger i Os kommune, sør for Bergen, ligger i en høyere prisklasse enn det som er vanlig for Os. Kvadratmeterprisen er på 38.195 kroner. Nå vil eier Eirik Neverdal ha 19,9 millioner kroner for eiendommen på 521 kvadratmeter, mot 18 millioner kroner da han forsøkte å selge i 2013.

Den gang omtalte Bergensavisen at det dyreste huset i Os var for salg, og lite bortsett fra prisløftet på i underkant av to millioner kroner, har endret seg siden den gang.

– Dette er fortsatt det dyreste huset i Os, sier megleren, som også stod for salgsprosessen for seks år siden.

Eiendommen ble sist tinglyst i 1990, da som en råtomt i et skifteoppgjør, og en pris på én million kroner.

Foto: DNB Eiendom

Kommunens dyreste

At eiendommen ligger i en høyere prisklasse enn det som er vanlig for Os, bekymrer hverken Neverdal eller megleren.

– Eier har et avslappet forhold til dette, da både han og jeg tror at når ny hovedvei mellom Bergen og Os er ferdig om cirka 1,5 år, så vil dette fortone seg som et svært attraktivt kjøp – også for bergensere, sier Førde.

Bare tomten skal ifølge megler, i forhold til tomtesalg i området, ha en verdi på ca. 12 millioner kroner.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i området ligger på 30.777 kroner, med en prisoppgang det seneste året på 3,1 prosent.

En vanlig prisklasse i Os for et pent hus er ifølge Førde 10-12 millioner kroner.

– Dette huset er langt bedre på alle områder enn andre hus på markedet i Os. Jeg har solgt fritidseiendommer her opp mot dette prisnivået, sier megleren, som forøvrig også solgte fritidseiendommen til Neverdal for et par år siden.

Neverdal er ifølge skattelistene en av Os’ rikeste. Han befinner seg på en 9. plass på topp 10-listen over kommunens mest bemidlede, med en formue på 17,3 millioner kroner.

Foto: DNB Eiendom

Vinkjeller og trimrom

Eiendommen inneholder blant annet tre store stuer, fire store soverom – alle med tilhørende bad, vinkjeller og trimrom.

– Området huset ligger i er meget attraktivt. Det er rett ovenfor Solstrand Hotell, og hus og tomter i dette området er kostbare, forklarer Førde.