Louise Mohn går ut på Finn etter at Tom Johnsen ikke har klart å få bud på 100 millioner «off market»

Finansavisen omtalte i juni at Tom Johnsen i Sem & Johnsen hadde fått i oppdrag å selge Louise Mohns kjempevilla i Holmenkollveien 125. Johnsen antydet da en prislapp på 80 millioner kroner for eiendommen som Louise Mohn betalte hele 75 millioner for da hun kjøpte den av Hans Fredrik Bassøe for to år siden.

Hun vil ikke selge for under 100 millioner. Hvis hun ikke får det, så selger hun ikke Tom Johnsen

Siden har Mohn pøst inn penger i eiendommen – anslagsvis 15 til 20 millioner kroner, ifølge Johnsen. Og Mohn er ikke en dame som lett svelger et tap. Selv om Johnsen har lokket med en pris på 80 millioner, har beskjeden fra Mohn vært krystallklar.

SKYHØYT: Louise Mohn betalte den uhørte prisen av 75 millioner for Holmenkollveien 125 og har siden pusset opp for 15-20 milioner. Nå vil hun ha 100 millioner. Foto: Anders Andersen/Zovenfra

– Hun vil ikke selge for under 100 millioner. Hvis hun ikke får det, så selger hun ikke, sier Tom Johnsen.

– Er du ikke redd for at dere priser dere for høyt?

– Nei, den prisen er forsvarlig. Vi har allerede interessenter, og har hatt bud ikke så langt under, sier Johnsen.

RIKHOLDIG: Eiendommen i Holmenkollveien 125 inneholder det meste, inkludert svømmebasseng og lekepark. Foto: Carsten Muller/Zovenfra

Var «off market»

Selv om Johnsen har hatt oppdraget «off market» i et halvt års tid, er det først nå at eiendommen er annonsert offentlig.

– Du kan godt si at vi har hatt eiendommen «off market», og har jobbet med flere interessenter, men vi har også jobbet med å få ferdig prospektet, og de siste innebildene er tatt nå.

– Når man skal selge i Holmenkollen, så passer det fint at vinteren akkurat har kommet.

– Det spiller ingen rolle. Hvis man kan tenke seg noe slikt, må man benytte anledningen. Det er ikke bygget mange slike i Oslo, sier Johnsen.

Bildene i annonsen viser imidlertid en sommerkledd eiendom – en tilstand som ikke preger eiendommer i Kollen i like stor grad som mer kystnære områder i hovedstaden.

Holmenkollveien 125 (1 / 13)

Topp moderne

Selve eiendommen er på 3,9 mål med bruttoareal på rett over 1.000 kvadratmeter, hvorav 810 er primærrom.

SØKER KJØPERE: Eiendomsmegler Tom Johnsen jakter rike boligkjøpere med sans for vinter, luksus og flott utsikt. Foto: Iván Kverme

Eiendommen beskrives som herskapelig og topp moderne med eksklusiv standard samt avanserte tekniske anlegg både når det gjelder ventilasjon, varme, rør og elektriske anlegg.

Om det ikke er kystklima høyt oppe i Holmenkollen, er det i det minste panoramautsikt mot fjorden fra hele eiendommen. Tidligere har det manglet noen godkjennelser fra kommunen, og fortsatt er ikke alt i boks, men ifølge Johnsen er dette formaliteter det jobbes for å få på plass.

Etter skilsmissen fra Erik Bertrand Larssen har Louise Mohn ønsket å flytte hjem til Bergen, hvorpå hun i sommer kjøpte en villa i Bergen for 17 millioner kroner. Hvorvidt hun gjør alvor av sin trussel om å nekte salg hvis prisen ikke overstiger 100 millioner, fremstår følgelig litt hul.

I tillegg til å eie hovedeiendommen, kjøpte Mohn naboeiendommen til Holmenkollveien 125 for 12 millioner. Denne ble oppgradert og solgt allerede i fjor høst for 21 millioner kroner. Allerede dengang gikk det rykter om planene hun hadde for salg av hovedeiendommen.