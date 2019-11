Slik gikk det med Selvaag Bolig i 3. kvartal

Selvaag Bolig melder om et resultat etter skatt på 182,92 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 56,49 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 1,97 kroner, mot 0,61 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 224,99 millioner kroner, sammenlignet med 69,92 millioner kroner året før.

Driftsresultatet ble 228,43 millioner kroner, mot 73,94 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 810,05 millioner kroner, sammenlignet med 473,24 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

«Selvaag Bolig hadde et EBITDA-resultat (IFRS) justert for finanskostnader på 254 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er økning på 169 millioner kroner fra samme periode i fjor og er det det beste tredjekvartalsresultatet noensinne for selskapet», skriver selskapet i meldingen.

Selvaag hadde i kvartalet et nettosalg på 159 boliger for 756 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 182 boliger for totalt 771 millioner kroner i samme periode i fjor.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Selvaag Bolig 1 510 boliger netto under bygging til en samlet verdi på 7,2 milliarder kroner. 72 prosent av disse boligene var solgt ved utgangen av kvartalet.

Her rapporten og presentasjonen.

Se presentasjonen live her kl. 08.30.