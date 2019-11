Saftig priskutt på tungsolgt sjøhytte

I august i år ble sjøeiendommen på Hisøy i Arendal kommune lagt ut for salg med prislapp 25 millioner kroner.

Men den skulle vise seg umulig å oppnå.

– Vi fikk mye respons og det har vært 4-5 interessenter som har vært og sett på den. En fra Arendal og resten fra Oslo og Bærum. Tilbakemeldingen har vært at eiendommen er for stor og det er for mye å holde ved like, sier eiendomsmegler Cato Rojahn i Nordvik.

Rabatt: 7,25 millioner

Det har også vist seg å være et spørsmål om pris.

Denne uken, etter rundt 100 dager i markedet, er eiendommen solgt, men med en kraftig rabatt, som først omtalt i Agderposten.

Prisen måtte kuttes med hele 7,25 millioner kroner og eiendommen ble solgt for 17, 75 millioner kroner.

– Det var et par som har sett på eiendommen et par ganger og har gått og tenkt lenge på det. Det har vært litt frem og tilbake på pris, men nå kom man til enighet.

Hvem kjøperne er vil ikke Rojahn kommentere.

– Hva tenker du om den opprinnelige prisantydningen på 25 millioner i lys av priskuttet? Du bommet på den?

– Jeg synes ikke jeg har bommet på det. Vi kunne kanskje fått mer til neste år, men ble enige om å selge til denne prisen. Det er ikke noe fasitsvar på slike eiendommer.Vi hadde tro på at vi skulle få den prisen, men det er veldig vanskelig å prissette slike strandeiendommer fordi det er lite å sammenligne med.

SELGER FAMILIESTED: Det er fire søsken som nå selger eiendommen for 17,75 millioner kroner. Foto: Finn.no

Må pusse opp

Selgerne av eiendommen er søsknene Alice Maria Fløistad, Betsy Gordon Fløistad, Tinker Ivar Fløistad og William Andrew Fløistad.

– Det ble vurdert å trekke den og legge eiendommen ut igjen til våren. Men de har holdt på med denne prosessen så lenge, og ville ha en avklaring.

Hovedhuset på tomten er 138 kvadratmeter stort og av noe eldre standard. Eiendommen har blant annet 150 meter strandlinje, brygger, anneks, badehus og en stor hage.

– Kjøper må nok også regne med å bruke endel millioner på å sette den til moderne standard, sier Rojahn.



Tungsolgt på Merdø

Dette er ikke det eneste eiendomssalget ved sjøen i Arendalsområdet som har gått trått den seneste tiden.

I september i år omtalte Finansavisen salget av en strandperle på øya Merdø utenfor Arendal, som opprinnelig ble lagt ut med prislapp 16 millioner i august i fjor. Selgerne var søsknene Atle Reksten og Aase Reksten Halen.

Også der lot kjøperne vente på seg, og prisen ble først kuttet til 12,9 millioner og deretter til 10,8 millioner. Først da kom et salg i boks.