Leieprisene holdt seg stabile i oktober

Prisen for å leie to- og treromsleiligheter i Oslo gikk ned med henholdsvis 2,3 og 4,3 prosent i oktober, mens det ble 3,5 prosent dyrere å leie en ettromsleilighet i hovedstaden. Snittprisen for en ettroms var 10.385 kroner i Oslo i oktober.

Daglig leder ved Utleiemegleren Majorstuen, Siri Anne Bernum Halck, sier at det er best respons på ett- og toromsleiligheter i hovedstaden. Det er også interesse for leiligheter som egner seg for kollektiv, noe som er uvanlig for årstiden.

– Vi opplever at flere som ikke får solgt vurderer utleie og vi har hatt mange slike henvendelser i det siste, sier hun i en kommentar til tallene.

I Bergen og Trondheim var det liten endring i leieprisene i oktober, mens det i Stavanger var en oppgang på hele 10,2 prosent for å leie en toromsleilighet, som i oktober hadde en leiepris på 9.824 kroner i gjennomsnitt.

