Krogsveen sluker BN Bolig

Eiendomsmegler Krogsveen overtar eiendomsmeglerforetaket BN Bolig AS, som har operert i Oslo-området siden 2016, går det frem av en pressemelding.

Samtidig etableres en avtale om distribusjon av boliglån og meglingstjenester mellom Krogsveen og BN Bank.

BN Bolig holder til i et kontorfellesskap i Barcode, og består av 30 ansatte eiendomsmeglere og fullmektiger. Disse vil nå tilbys ansettelse ved et av Krogsveens 26 kontorer i Oslo og Akershus.

- Vi har en ambisjon om å bli et mer komplett meglerhus i Stor-Oslo-området. Tilstrømmingen av folk fra resten av landet og stort behov for nye boliger har kommet for å bli, sier Krogsveen-sjef Stian Kløfta i en kommentar.

Parallelt styrkes Krogsveens aktivitet inn mot nybyggmarkedet ifølge meldingen gjennom at BN Bolig har erfarne meglere og tilretteleggere som arbeider med prosjektmarkedet.

Krogsveen har mye av sin aktivitet i bruktboligmarkedet. Gjennom overtakelsen av BN Bolig vil dermed selskapet satse tyngre i nybygg-markedet.

Overtakelsen vil gjennomføres umiddelbart.