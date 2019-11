Selvaag bolig vil selge tomtebank for 3,4 milliarder

– Selvaag Bolig skal drive med boligutvikling. Vi ønsker derfor å rendyrke dette og skiller derfor ut tomtebanken i et eget selskap. Vi mener at dette også vil gjøre det enklere å sette riktig verdi på selskapet fordi verdiskapingen i den daglige driften i større grad synliggjøres, sier Olav H. Selvaag, styreleder, i en pressemelding.

Transaksjonen er på 3,4 milliarder kroner. Rundt to milliarder kroner vil bli utbetalt som et ekstraordinært utbytte. Det vil si 22 kroner pr. aksje.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil finne sted 10. desember.





Forkjøpsrett

Selskapene blir samarbeidspartnere. Selvaag Bolig vil ha forkjøpsrett og opsjon på tilbakekjøp av tomtene. Urban Property kjøper hoveddelen av Selvaag Boligs eksisterende tomteportefølje basert på en oppdatert markedsverdi.

Urban Property skal også ha forkjøpsrett på alle nye tomter Selvaag Bolig ønsker å utvikle. Selvaag Bolig vil kjøpe tomtene tilbake trinnvis.

Eierne av Urban Property vil være Oslo Pensjonsforsikring AS, Equinor Pensjon, Selvaag AS og Rema Etablering Norge AS.

Nye tomter

Direktør Rolf Thorsen mener dette vil gi bedre tilgang til nye tomter, ruste selskapet for videre vekst og gi økt fokus på kjernevirksomhet.

– Denne transaksjonen vil både ruste selskapet for vekst og gjøre det mulig for oss å ha økt operasjonell fokus. Dette er svært positiv for både Selvaag Bolig og selskapets eiere, sier Thorsen.