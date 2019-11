Nikola-sjefen kjøpte eiendom til 300 mill.

De tørre tallene forteller om boligareal på 1.560 kvadratmeter, mens eiendommen er på 11.000 dekar, tilsvarende 11 kvadratkilometer.

Eiendommen grenser til Uinta Wasatch Cache National Forest.

Helikopterlandingsplass og egen tennisbane hører med, selv om det kanskje kommer i skyggen av alt det andre eiendommen kan tilby.

I tillegg til et stort stykke fantastisk natur renner en elv rett forbi hovedhuset, og slenger man snøret ut er det mulig å få ørret på kroken.

300 millioner

Prislappen var på 32,5 millioner dollar og hvis Milton betalte full pris tilsvarer det ikke mindre enn 300 millioner kroner. Det er ny rekord i staten Utah, USA.

Megler var Paul Benson Engel & Völkers Park City. Selgeren var Vinny Smith, tidligere CEO i Quest Software og nå sjef for Toba Capital i San Francisco.

Ranchen ligger en knapp halvtimes kjøring fra Park City og ca. 50 minutter fra Salt Lake City.

Trevor Milton og Nikola Motors, som kanskje også er den viktigste partneren til børsnoterte Nel Hydrogen i Norge, sier i en epost at hans generasjon ønsker mindre av alt og skal bo i byer, men at det er det motsatte av det han ønsker, skriver Wall Street Journal.

Vil kjøpe mer land

Milton sier i eposten at han liker seg på landet med god plass, og at han ønsket seg en sted der han kan leve av det som finnes på eiendommen. Han har også planer om å kjøpe mer land for å drive organisk landbruk, ta vare på dyrelivet og kunne tilby et fristed for familie, venner og andre.

Milton skal ifølge Forbes fremdeles eie over 40 prosent av Nikola Motors, som ved siste emisjon ble verdsatt til 3 milliarder dollar, tilsvarende knappe 28 milliarder kroner. Det betyr at Milton etter alt og dømmen sitter på aksjer i Nikola som er verdt 11-12 milliarder kroner.

