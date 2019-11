– Jeg har solgt et hus. Det er et utrolig vakkert hus. Jeg er alene, så det er rett og slett for stort for meg. Det ble veldig upraktisk, sier Ole Paus til Nettavisen.

Artisten har solgt villaen på Svartskog i Oppegård for 17,5 millioner kroner, som også var prisantydning. Boligen er på over 250 kvadratmeter, med en tomt på 8,2 mål.

Paus kjøpte eiendommen, som blant annet inneholder svømmebasseng og flere terrasser, i 2016 for 12,5 millioner kroner, skriver nettstedet.