Gir opp kampen om tom bygård

I flere artikler har Finansavisen skrevet om Håkons gate 12 på Tøyen i Oslo, der en bitter konflikt utspiller seg mellom eiendomsutviklerne Ingvar Brudeli og Odd Kåre Markegård.

Sistnevnte mener han selv og sønnene eier hele bygården. Brudeli mener han eier 40 prosent etter en muntlig avtale i 1992. I Oslo tingrett fikk Brudeli fullt medhold.

Saken ble anket til lagmannsretten og startet i Borgarting mandag 25. november. Etter to dager med innledninger fra partenes advokater, skulle partene selv forklare seg for retten onsdag.

I RETTEN: Sønnene Odd Arne, Jens Christian med sin far Odd Kåre Markegård. Til høyre er advokat Odd R. Tvedt. Foto: Iván Kverme

Saken kom aldri så langt. Markegårds advokat Odd Tvedt meddelte dommeren at de trekker anken.

– Vi har innsett at vi ikke kommer noen vei. Da avslutter vi saken nå, sier Tvedt til Finansavisen.

– Hva skjer med bygården?

– Den blir solgt. Vi har sett her i retten at de to partene ikke kan eie denne bygården sammen.

Bygården blir enten solgt til en tredjepart, eller så kjøper en av partene den andre ut.

– Det er meningsløst at en bygård skal stå tom i 30 år, mener Tvedt.

Prosjekt eller eiendommen

Dommen fra tingretten gir Brudeli fullt medhold selv om det ikke foreligger noe skjøte eller annet skriftlig som bekrefter eierskapet.

Det står i dommen at Markegård ved flere anledninger i perioden 3. desember 1992 til i alle fall 23. desember 2008, både muntlig og skriftlig, har bekreftet at Brudeli er sameier i Håkons gate 12.

Det henvises blant annet til et brev sendt til Plan- og bygningsetaten i 1993 der Markegård skriver: «Eiendommens eiere er i dag Ingvar Brudeli og Odd Kåre Markegård».

Han er tatt i løgn Ingvar Brudeli

Videre i dommen står det at offentlige myndigheter og domstoler har bygget vedtak på opplysninger om at Brudeli er sameier i bygården.

I lagmanssretten brukte Markegårds to advokater mye tid på å forklare at Brudeli hadde eierskap i «prosjektet» Håkons gate 12, ikke selve bygården. De skulle pusse den opp sammen, og dele eventuell gevinst.

VANT FREM: Ingvar Brudeli (t.h.) med sin advokat Kristian Huser. Foto: Iván Kverme

Føler seg lurt

I sakskomplekset er også Vidar Vissebråten fra Nesbyen trukket inn. I juni 1993 skal Brudeli, ifølge Markegård, ha solgt 10 prosent av sitt eierskap i Håkons gate 12, som da var 50 prosent, til Vissebråten, som igjen skal ha solgt videre til Markegård. Dermed ble prosentbrøken 60-40 i fordel Markegård.

I tingretten forklarte Markegård at Vissebråten dekket noen av de påløpte kostnadene og dermed fikk et eierskap i «prosjektet».

– Det stemmer ikke, har Vissebråten uttalt til Finansavisen.

Han kjenner seg ikke igjen i Markegårds fremstilling av det angivelige kjøpet og salget.

– Det er skammelig oppførsel. Jeg er lurt trill rundt, fortsatte han.

Lover liv i Håkons gate 12

Ingvar Brudeli mener Markegård trekker anken fordi han ikke ønsker å forklare seg på nytt for retten.

– Han er tatt i løgn. Han måtte ha forklart seg på en helt annen måte nå, sier Brudeli.

– Skal bygården selges?

– Jeg vil ikke spekulere i det nå, men det kommer til å skje noe veldig snart i Håkons gate. Det har vært målet mitt hele tiden.

Brudeli blir representert av advokat Kristian Huser i saken.

– Det er ikke ofte jeg opplever at en part trekker seg halvveis ut i rettssaken. Jeg legger til grunn at motparten er inneforstått med at de ville tapt saken, sier Huser.

Eierskapet er klargjort. Nå skal det økonomiske oppgjøret opp for retten.