Luksusmegler tar nytt grep – kutter prisen på Frogner-villa med 10 mill.

Eiendomsutvikler Kristian Haug trodde han skulle få 100 millioner for sin nyoppussede byvilla på Frogner i Oslo. Det fikk han ikke, og kuttet prisen med 20 millioner kroner. Heller ikke det gjorde susen.

Nå har Sem & Johnsens luksusmegler Jan Fredrik Bonde justert ned prisen med ytterligere 10 millioner kroner, til en prisantydning på 70 millioner kroner.

Pusset opp for 20–25 millioner

Haug kjøpte den nedslitte byvillaen i Sigyns gate 3 for 31 millioner kroner, og skal ha pusset opp for 20–25 millioner før han rykket ut og krevde 100 millioner for luksuseiendommen.

Det lyktes nesten, som Finansavisen har omtalt tidligere, da han fikk Ghanas ambassade på kroken for den usannsynlige summen av 12 millioner dollar, tilsvarende 108 millioner kroner. Men kjøpet førte til opprør i Ghana, og salget kollapset for Haug.