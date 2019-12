Kupper boliger med lukkede bud – nå eiendomsmeglere vil forby det

Et uvanlig boligkupp-triks gir meglere hodepine. De mener lukkede bud kan føre til at potensielle boligkjøpere kan føle seg lurt, skriver E24.

– Vi er kritiske til lukkede bud fordi det skaper en usikkerhet for selgeren, og øvrige interessenter kan føle seg lurt, sier adm. direktør i Nordvik, Martin Kiligitto, til nettstedet.

Hvem som helst kan legge inn et lukket bud i en budrunde, og det er opp til selger om den vil godkjenne eller ikke. De andre budgiverne får ikke beskjed om det hemmelige budet før det eventuelt er akseptert, og har da ikke mulighet til å by over.

Også adm. direktør i Privatmegleren, Grethe Wittenberg Meier, er kritisk, og legger til hvordan selgere kan oppleve lukkede bud.

– Dette bør ikke lenger være lov. Det setter dem i en skviset posisjon. Du vet jo ikke om det er noen som er villig til å by høyere enn det hemmelige budet. sier Meier til E24.