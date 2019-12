Alpintoppen Kjetil Jansrud fikk prisen han ønsket etter 7 dager

Kjetil Jansrud er lynrask ned alpinbakkene, og kastet ikke bort tiden da han skulle selge sin 65 kvadratmeter store leilighet i Waldemars hage ved Alexander Kiellands plass i Oslo.

Jansrud kjøpte leiligheten i 2014. Da dro han skikkelig til og ga 6 millioner kroner - 500.000 kroner over prisantydningen på leiligheten. Det angrer han neppe på i dag, for fem år senere klarte han å selge den videre for 9,5 millioner kroner, hvilket var identisk med det alpinisten ønsket for leiligheten.

GOD PRIS: En stor takterrasse bidrar til at Kjetil Jansrud har fått 146.000 kroner pr. kvadratmeter for sin toppleilighet i Waldemars hage. Foto: Gard Setsaas

Dobler arealet om sommeren

Prisen gir en kvadratmeterpris på nesten uhørte 146.000 kroner. Da skal det sies at det er en toppleilighet med gigantisk terrasse.

Leiligheten ble bygget i 2005 og rager høyt over bakken der den ligger i 11. etasje, og Jansrud har selvfølgelig kunnet nyte godt av heis på veien hjem fra trening.

Høydeskrekk er neppe årsaken til at Jansrud selger. Størrelsen på 65 kvadratmeter er en mer sannsynlig årsak selv om takterrassen på hele 60 kvadratmeter nær dobler arealet sommerstid.

Ute-TV

Den som overtar leiligheten etter Jansrud får med utekjøkken med grillanlegg, integrert Hi-Fi-anlegg og til og med ute-TV. Jansrud har også kunnet nyte balkonger i hver ende av leiligheten.



Da Jansrud kjøpte leiligheten for fem år siden, snappet han den kun få dager etter at den ble lagt ut for salg, og det samme skjedde igjen.

Jansrud uttalte nylig til Aftenposten at årets mål er å vinne verdenscupen i super-G samt å sette fartsrekord ned Kvitfjell, hvilket kanskje er like lønnsomt som å eie en middels stor Oslo-leilighet i fem år.