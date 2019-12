– Det har aldri vært så mange boligbytter i Norge som i 2019. Antall boliger for salg har vært høyt, men fremdeles har prisene gått opp. Det ser ut til at vi kommer til å lande på en årlig prisvekst på rundt 2,3 prosent, som forteller om et sunt og velfungerende boligmarked, sier Buraas i en pressemelding.

Onsdag kommer boligprisstatistikken for november fra Eiendom Norge.

– Kjøperne er der

DNB Eiendom antar at november-tallene vil vise nedgang som vanlig. Denne gang mellom minus 0,5 til 1,0 prosent. I fjor var det minus 1,5 prosent.

– Det er god aktivitet i markedet og fremdeles folk på visning. Det er solgt mer enn 700 flere boliger forrige måned enn det ble lagt ut nye, så nå selger vi av varelageret. Vårt råd er derfor, la boligene bli liggende utover desember, for kjøperne er der, sier Buraas.

Oppover i januar

DNB Eiendom venter at prisene skal gå opp i januar igjen.

– Det skyldes nettopp den store omsetningstakten i markedet vi ser nå som bidrar til å ta unna utbudet av boliger. I tillegg tror vi markedet har tar inn over seg at vi har hatt fire rentehevinger fra Norges Bank, og at man ikke tror det ligger an til nye reguleringer av boligmarkedet, sier Buraas.

Han legger også til at han er bekymret for at det kommer for få nye boliger i Oslo-området for å dekke den store etterspørselen.