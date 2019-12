Nordea åpner for boligprisfall

Klokken 11:00 i dag legger Eiendom Norge boligprisstatistikken for november.

Oktober-tallene viste den samme trenden som har gått igjen gjennom store deler av året, en moderat prisutvikling på alt annet enn moderat volum.

Boligprisene falt 0,8 prosent i oktober, mens de justert for sesongvariasjoner var uendret fra måneden før.

Nordea: Åpner for prisfall

«Anekdotisk informasjon indikerer at det går litt trått i boligmarkedet om dagen, så bli ikke overrasket om vi ser et lite sesongjustert fall, kanskje særlig i Oslo. Selv om overskriftene i media blir store, mener vi det ikke er noen grunn til å miste nattesøvnen av den grunn», skriver Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen i dagens morgenrapport.

Han viser at det går bra i norsk økonomi, at sysselsettingen stiger og at folk flest kan vente seg brukbare lønnstillegg neste år.

«Det trekker isolert sett i retning av høyere boligpriser. På den andre siden har nå folk fått melding fra banken sin om at lånerenten er skrudd opp. Det er god tilgang av brukte boliger i markedet for tiden. Det trekker prisene isolert ned», fortsetter analytikeren.

Effektene av gjeldsregisteret mener han er mer usikre.

«Men de bidrar nok til lavere gjeldsvekst og dermed til noe lavere boligprisvekst. I sum tror vi på en nokså flat utvikling fremover, men må regne med litt variasjon fra måned til måned», oppsummerer Bernhardsen.

Sliter med å se nedkjøling

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener årets moderate prisvekst henger sammen med uvanlig god balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet.

Årsveksten i boligprisene har holdt seg uvanlig stabil rundt 2,5 prosent det siste drøye året, og lå på 2,4 prosent i oktober.

Gonsholt Hov har også lest en del avisartikler som den siste tiden har antydet at boligmarkedet er i ferd med å svekkes, men sliter med å finne all verdens støtte for dette synet.

Han ser så langt ingen negative signaler fra tilbud- og etterspørselsbalansen, verken for landet som helhet eller for Oslo spesielt.

«Heller ikke liggetiden har steget den siste tiden, noe som kunne ha vært et forvarsel om svakere prisvekst fremover. Samlet tror vi dermed boligprisene kan fortsette å stige i moderat tempo den nærmeste tiden, i sesongjusterte termer», heter det i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

Tidligere denne uken viste tall fra OBOS at Oslo-prisene steg 0,2 prosent i november, mens de på årsbasis var opp 3,8 prosent.

På landsbasis steg prisene 0,6 prosent oktober til november, mens årsveksten var 3,8 prosent.

«OBOS-tallene er mer volatile, men gir likevel en indikasjon», mener Gonsholt Hov.

Skulle vi se 0,2 prosent prisoppgang for Oslo i dagens tall, vil dette ifølge økonomen innebære en noe sterkere sesongjustert prisoppgang, da boligprisene normalt går litt ned i november.

«Alt i alt er det altså lite i den løpende statistikken som indikerer at boligmarkedet har begynt å kjøle seg mer ned. Inntil vi ser en klar endring i tilbuds- og etterspørselsbalansen, og der er vi jo ikke nå, holder vi på vår forventning om moderat boligprisvekst (rett i underkant av nominell lønnsvekst)», konkluderer Gonsholt Hov.

DNB Markets tror også på fortsatt moderat prisvekst, det vil si 0,2 prosent sesongjustert fra oktober til november, noe som er på linje med gjennomsnittsveksten så langt i år.