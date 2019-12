Boligprisene viser styrke

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 0,8 prosent nominelt i november.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent.

Utviklingen i november i år skjer i kjølvannet av flate, sesongjusterte priser og rekordvolumer i oktober.

12-månedersveksten kom inn på 3,1 prosent, og er dermed opp fra 2,4 prosent i oktober. Den har nå ligget ganske stabilt rundt 2,5 prosent lenge.

- 3,1 prosent 12-månedersvekst er rørende nært vår egen prognose ved inngangen til året, sa administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer på presentasjonen.

Prognosen var at boligprisene i Norge skulle opp 3,0 prosent i 2019.

Varelageret krymper

Fjerde kvartal er vanligvis årets svakeste for boligprisene. I november i fjor falt de 1,5 prosent nominelt og var ned 0,5 prosent sesongjustert.

– Det har nå vært en lengre periode preget av en moderat prisutvikling i boligmarkedet, og vi ser lite tegn til at det vil endre seg, sa Dreyer.

– Boligmarkedet i Norge har i 2019 også vært preget av høy aktivitet og mindre regionale forskjeller. Vi venter at denne utviklingen vil fortsette i desember og inn i 2020, la han til.

Dreyer påpeker at vi snart har lagt bak oss to år med moderat prisvekst, noe som er den lengste sammenhengende perioden med moderat prisutvikling i det norske boligmarkedet.

– Tilbudssiden har gjennom hele året ligget på et høyt nivå, men fra starten av oktober har vi sett at lageret av usolgte boliger har avtatt, fortsatte han.

Rekordvolum også i år

I november ble 7.154 boliger solgt i Norge, 2,3 prosent færre enn i samme måned i 2018. Hittil i i 2019 er det solgt 2,7 prosent flere boliger enn i samme periode i fjor.

Samtidig ble 6.752 boliger lagt ut for salg i november, 2,6 prosent færre enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det lagt ut 2,5 prosent flere boliger for salg enn i de 11 første månedene av 2018.

– Til tross for veksten i antall solgte og antall nye boliger på markedet avtok noe i november, er nivåene historisk høye. Akkumulert for året har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av november. 2019 vil bli et nytt rekordår målt i antall boligtransaksjoner, fortalte Dreyer.

Ved utgangen av november var det solgt 90.169 boliger på landsbasis, opp fra 87.810 boliger på samme tid i fjor.

Rekorden i antall solgte boliger (fra i fjor) er på 90.828 boliger, og ifølge Eiendom Norge-sjefen er denne passert, bare noen få dager ut i desember.

Oslo eneste by i vekst

Sterkest sesongjustert prisoppgang i november hadde Follo og Tønsberg og Færder, nærmere bestemt med 0,8 prosent. Svakest gikk det i Stavanger og omegn, der prisene falt 0,8 prosent.

På 12-månedersveksten lå Fredrikstad/Sarpsborg i front med 6,3 prosent, mens Stavanger og omegn var svakest også her med 2,6 prosent nedgang.

I Oslo steg boligprisene med 0,3 prosent i november, mens de la på seg 0,6 prosent justert for sesongvariasjoner.

12-månedersveksten kom inn på 4,8 prosent, opp fra 3,8 prosent i oktober.

– Oslo er den eneste av de store byene som opplevde prisvekst i november, og byen er også den sterkeste over 12 måneder. Samtidig er aktivitetsnivået høyt. Hittil i år er 19.757 bruktboliger solgt i Oslo, det høyeste nivået siden 2006, sa Dreyer.

Salgene drøyer ut

Det tok i gjennomsnitt 53 dager å selge en bolig i november i år, opp fra 47 dager i oktober.

Raskest salgstid hadde Oslo med 27 dager, mens det gikk tregest i Stavanger/med omegn: 89 dager.

– Omsetningstiden er stabil, og i snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år. Dette er naturlig, gitt det store utbudet i boligmarkedet, sa Dreyer.

– Salgstiden i Stavanger er høy, men dette skyldes at det er mange boliger som har ligget ute i markedet der som nå blir solgt, la han til.

I Bergen falt boligprisene 2,3 prosent i november, mens de falt 0,3 prosent sesongjustert.

12-månedersveksten kom inn på 3,5 prosent, ned fra 3,6 prosent i oktober.

480 boliger ble solgt i løpet av måneden, 1,2 prosent færre sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er 6.086 boliger solgt, 0,3 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Rødt ellers i byene

I Trondheim falt boligprisene med 1,6 prosent i november, mens de sesongjustert var uendret.

12-månedersveksten kom inn på 0,7 prosent, opp fra 0,2 prosent i oktober.

374 boliger ble solgt i løpet av måneden, 5,9 prosent flere sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er 5.221 boliger solgt, 1,6 prosent flere enn i samme periode i fjor.

I Stavanger falt boligprisene med 1,4 prosent i november, mens de falt 0,8 prosent justert for sesongvariasjoner.

12-månedersveksten kom inn på minus 2,6 prosent, mot minus 2,3 prosent i oktober.

400 boliger ble solgt i løpet av måneden, 4,2 prosent flere sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er 4.389 boliger solgt, 6,0 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Åpnet for prisfall

Meglerhusets økonomer så på forhånd for seg at den moderate prisveksten som har preget markedet i lang tid ville fortsette i måneden som gikk, selv om Nordea Markets åpnet for et mindre prisfall.

«Anekdotisk informasjon indikerer at det går litt trått i boligmarkedet om dagen, så bli ikke overrasket om vi ser et lite sesongjustert fall, kanskje særlig i Oslo. Selv om overskriftene i media blir store, mener vi det ikke er noen grunn til å miste nattesøvnen av den grunn», skrev Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen i dagens morgenrapport.

Han viste at det går bra i norsk økonomi, at sysselsettingen stiger og at folk flest kan vente seg brukbare lønnstillegg neste år.

DNB Markets prøvde seg med å estimere 0,2 prosent sesongjustert prisoppgang i måneden, et estimat som altså viste seg ganske så treffsikkert.

OBOS-prisene steg

Etter et prisfall i oktober, var boligprisene i OBOS tilbake på vinnersporet i november med 0,2 prosent oppgang i Oslo. På landsbasis steg prisene 0,6 prosent fra oktober til november.

Det betyr at prisene på årsbasis har steget med 3,8 prosent i Oslo-området, mens økningen for hele landet er 3,2 prosent de siste 12 månedene.

– Etter en overraskende prisnedgang for OBOS-boliger i oktober, viser statistikken denne måneden en mer stabil utvikling. Det er i tråd med det vi har sett det siste halvåret, og tyder på at det var sammensetningen av boliger som ble solgt og tilfeldige utslag som bidro til prisfallet i oktober, sa sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en kommentar til tallene.

Samtidig uttrykte hun bekymring for utsiktene til for lav boligbygging i Oslo de neste årene.

– Det har sammenheng med at det er regulert få boliger, og det siste året er det gitt igangsettingstillatelser til knappe 2.800 boliger. Samtidig har folketallet økt med nesten 10.500. Antall ferdigstilte boliger er ventet å avta markant også neste år. Det taler for at prisveksten i Oslo kan bli noe høyere enn i landet ellers, fortsatte Monsvold.

Støtter finansministeren

15. november fastsatte finansminister Siv Jensen den nye boliglånsforskriften gjeldende fra 1. januar til 31. desember 2020.

– Vi støtter finansministeren i å videreføre forskriften uten vesentlige endringer, og samtidig legge opp til en grundigere evaluering av den i 2020. Det er klokt sett i lys av den moderate utviklingen vi har hatt i boligmarkedet over en lengre periode nå, samt at det er behov for mer kunnskap om effektene av denne type virkemidler på boligpriser og gjeld, avslutter Dreyer.