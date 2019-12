NEF frykter nye ubalanser i Oslos boligmarked

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi lagt frem tidligere i dag viste at boligprisene falt 0,8 prosent nominelt i november.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent.

– Sjeldent velfungerende

12-månedersveksten kom inn på 3,1 prosent, og gjorde dermed et byks fra 2,4 prosent i oktober etter å ha ligget ganske stabilt rundt 2,5 prosent lenge.

- 3,1 prosent 12-månedersvekst er rørende nært vår egen prognose ved inngangen til året, sa administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer på presentasjonen.

Prognosen var at boligprisene i Norge skulle opp 3,0 prosent i 2019.

– Boligmarkedet 2019 er i ferd med å lande, og sjelden har vi sett et så velfungerende boligmarked gjennom et helt år. Tallene for november bekrefter trenden med et år som har gitt rekordmange boligsalg og moderat prisutvikling, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i en kommentar til Finansavisen.

Frykter nye ubalanser i Oslo

Med stabile kredittvilkår og forutsigbare rentevilkår tror NEF at balansen mellom tilbud og etterspørsel vil holde seg på omtrent samme nivå fremover, og dermed bidra til en moderat prisutvikling over store deler av landet.

– Ett unntak er Oslo, hvor det er fare for nye ubalanser etterhvert som ferdigstillelsen av nye boliger faller i 2020. Med tanke på det rekordhøye antallet boliger lagt ut for salg gjennom 2019, er det for tiden overraskende få visninger av brukte boliger i Oslo. Det er en indikasjon på høy kjøpekraft og høy etterspørsel i bruktmarkedet, men samtidig en indikasjon på at mange selgere satser på januar-effekten, fortsetter Geving.

– Det er lenge siden inngangen til et nytt boligår har vært så interessant som nå, oppsummerer han.