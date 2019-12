Nordea: Boligselgere får sjeldent mer enn prisantydning

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi lagt frem tidligere i dag viste at boligprisene falt 0,8 prosent nominelt i november.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent.

12-månedersveksten kom inn på 3,1 prosent, og gjorde dermed et byks fra 2,4 prosent i oktober etter å ha ligget ganske stabilt rundt 2,5 prosent lenge.

Samtidig fortsatte trenden med rekordhøye volumer i november, og allerede noen få dager ut i desember er det klart at 2019 blir nok et rekordår for antall omsatte boliger.

– Får sjeldent mer enn prisantydning

Leder for personmarked i Nordea, John Sætre, bekrefter at november var rolig prismessig, men at det var full fres omsetningsmessig.

– Det er mange objekter ute, og det er høy aktivitet av både kjøp og salg. Vi opplever at selger sjeldent får mer enn prisantydning. En prisantydning for et halvt år siden er kanskje 100.000 kroner for høy for dagens marked, sier han til Finansavisen.

For hver måned som går ser det ifølge Nordea-toppen ut til at flere og flere tar innover seg at markedet er endret, og at de gjerne må litt ned i pris for å få solgt.

– Det er god tilgang av brukte boliger i markedet for tiden, og det trekker prisene isolert sett ned. Effektene av gjeldsregisteret er mer usikre, fortsetter Sætre, som heller mot at den bidrar til lavere gjeldsvekst – og dermed noe lavere boligprisvekst.

– Meglerne jobber intenst for å få solgt

Grethe W. Meier, som leder Nordeas heleide eiendomsmeglerkjede Privatmegleren, påpeker at volumet er godt, gitt at november i år hadde én salgsdag mindre enn samme måned i fjor.

– Mange tenkte kanskje «gjesp» da tallene kom i dag, men meglerne opplever markedet som alt annet enn kjedelig, sier hun i en kommentar, og viser til at det store tilbudet krever mer av meglerne for å få boligene solgt.

– Det er så mange boliger å velge mellom at meglerne har jobbet intenst for å få interessenter og budgivere til de ulike boligene de har for salg. Hvis det er feilprising eller at boligen ikke vises på optimal måte så selges den heller ikke, fortsetter Meier.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MEGLERNE JOBBER INTENST: Et stort tilbud krever mer av meglerne for å få boligene solgt, mener administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier. Foto: Iván Kverme

For november merker meglersjefen seg først og fremst at antall boliger ut for salg er synkende, og nå nede på 2018-nivå.

– Det er første måned i år. Dette skyldes trolig at markedet har absorbert alle ferdigstillelser som har kommet i 2019, og som har vært på et unormalt høyt nivå. For 2020 forventes ferdigstillelsene å avta noe fra 2019-nivå. Skjer dette, vil tilbudet tilsvarende trolig falle noe og vi vil gå fra kjøpers marked i 2019 til mer balanse i 2020, tror hun.

– Volumet kan bli like høyt neste år

Meier merker seg også at Oslo viser prisvekst også i november – på rekordhøyt volum.

– Oslo-markedet er sterkt, og jeg forventer at det vil bli enda sterkere i 2020 hva gjelder prisutvikling. Når det gjelder volum, forventes noe færre ferdigstillelser og trolig noe lavere tilbud, fortsetter hun.

Hvordan det vil påvirke volumet er ifølge Meier vanskelig å si.

– Normalt avler volum mer volum, noe som skulle tilsi noe lavere aktivitet i 2020. Samtidig ser vi at svært mange ønsker å bo sentralt i Oslo, og derigjennom kan volumet bli like høyt som i år, sier Privatmegleren-sjefen.

Hun kan fortelle om et betydelig høyere antall oppdrag inn enn på samme tid i fjor.

– Jeg forventer at aktiviteten vil starte raskere enn normalt i januar grunnet den høye etterspørselen som har vært i 2019, samt at meglerne har så mye for salg at de vil starte raskt. Prismessig vil alle nyheter trekke opp prisene, og vi forventer en prisvekst på 2-3 prosent også i januar, konkluderer Meier.