– Vi har en gladnyhet til alle førstegangskjøpere. Det er lite som tilsier sterk boligprisvekst i 2020, kommenterer Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL til Finansavisen.

Det er mange boliger til salgs og det vil fortsatt ferdigstilles mange boliger også neste år. Samtidig har lavere arbeidsinnvandring halvert befolkningsveksten i løpet av få år, påpeker sjeføkonomen.

Han viser til at befolkningsvekst kan dempe boligbyggingen noe, men at lønnsomheten i bransjen er såpass god at aktiviteten vil holdes oppe de nærmeste årene.

– Det vil dermed bygges nok til å dempe prisveksten. Oslo kan, dessverre, vise seg å bli unntaket, sier Bjerknes.

Uendrede boligpriser i 2020

NBBL har lenge predikert at boligmarkedet er inne i en ny æra. Rentebunnen er passert, innfasingen av oljepenger er i hovedsak bak oss, og makroutsiktene er i beste fall moderate.

– Med boliglånsforskriften og stigende rente vil gjeldsfesten være ved veis ende. Mye tyder derfor på uendrede boligpriser i 2020, sier sjeføkonomen.

Boligprisene viser styrke

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste onsdag at boligprisene falt 0,8 prosent nominelt i november, mens de justert for sesongvariasjoner var opp 0,2 prosent.

Utviklingen i november i år skjer i kjølvannet av flate, sesongjusterte priser og rekordvolumer i oktober.

12-månedersveksten kom inn på 3,1 prosent, og er dermed opp fra 2,4 prosent i oktober. Den har nå ligget ganske stabilt rundt 2,5 prosent lenge.

- 3,1 prosent 12-månedersvekst er rørende nært vår egen prognose ved inngangen til året, sa administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer på presentasjonen.

Steg videre i november

Prisene på OBOS-boliger i Oslo steg med 0,2 prosent i november. Det betyr at siden nyttår er oppgangen for brukte OBOS-boliger 5,6 prosent.

På landsbasis gikk prisene opp med 0,6 prosent fra oktober til november. På landsbasis har boligprisene steget 3,8 prosent hittil i 2019.

– Vi ser med bekymring på at det ser ut til å bli bygget for få boliger i Oslo de neste årene. Det har sammenheng med at det er regulert få boliger, og det siste året er det gitt igangsettingstillatelser til knappe 2800 boliger. Samtidig har folketallet økt med nesten 10 500. Antall ferdigstilte boliger er også ventet å avta markant neste år. Det taler for at prisveksten i Oslo kan bli noe høyere enn i landet ellers, kommenterte sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS mandag.