Hedda Ulvness spår forutsigbart boligmarked

- Jeg husker jeg at ved inngangen til 2019 sa at jeg håpet og trodde det ville bli et år uten store overraskelser. Det føler jeg er litt av oppsummeringen også, sier Hedda Ulvness i Eie Eiendomsmegling da hun gjestet “Økonominyhetene” PÅ FaTV forrige torsdag, og fortsetter;

- Det har vært et relativt forutsigbart marked, rammebetingelsene har vært fast, det ble ikke noen endringer i boliglånsforskriften. Vi har riktignok hatt noen renteøkninger, men vi ser ikke at det har hatt den største effekten på markedet.

- Strengt tatt har det vært et forutsigbart og trygt marked, med gode rammebetingelser, og det håper jeg også får se videre ut i neste år også.

Eie-sjefen spådde at boligprisen ville ende opp 3,5 prosent i 2019, men tror vi ender nærmere 2,5 prosent. Det er ikke ulikt forventningene hun har for 2020.

- Jeg sa 3,5 prosent for i år, det var kanskje litt for optimistisk. Så 3,0 prosent kanskje, sier Ulvness til FaTV.

Se hele intervjuet her.