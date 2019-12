Meglerkjeden Nordvik åpner nytt kontor i Larvik

Nordvik åpner i dag eiendomsmeglerkjedens 16. kontor i Larvik.

– Larvik er et utrolig spennende område for oss. Vi kommer i tillegg til å satse tungt inn mot Sandefjord og Porsgrunn og områdene rundt, sier Nordvik-sjef Martin Anmarkrud Kiligitto i en pressemelding.

Sondre Henriksen blir kontorets daglige leder. Han viser til et sentrum og en bykjerne som har vært i vekst siden Larvik ble slått sammen med Lardal kommune for snart to år siden.

– I tillegg tar det nå ganske nøyaktig 1 time og 20 minutter til Oslo fra Larvik med nye E18, og Larvik ligger fremdeles perfekt til for de som skal ut å reise med fly, med bare 20 minutter til Torp flyplass, sier han.

– Mye mer for pengene

Blant salgsobjektene trekker Henriksen et flertall bruktboliger og fritidsboliger, men også flere nybyggprosjekter og næringseiendommer under utvikling.

– Sammenligner du med prisnivået med Oslo og Drammen, får du mye mer for pengene her. Prisnivået varierer jo selvfølgelig, alt etter hva slags objekt det er snakk om. Men grovt regnet kan du få en enebolig eller et rekkehus fra 3-5 millioner, og leiligheter fra én million og oppover, forteller han.