Mie Torset Argel solgte til Espen Westeren for 45,2 millioner

John Fredriksens tidligere aksjeforvalter Espen Westeren har til smør på brødet, selv om eks-sjefen var misfornøyd og nektet ham bonus endte voldgiftssaken med at han måtte utbetale. Westerens aksjemillioner har gått til å kjøpe Mie Torset Argels storslagne bolig så høyt oppe det er mulig å komme i Holmenkollen.

Hun er datter av Asle Torset, som har drevet stort innen eiendom og reiseliv i Hemsedal, men driver til daglig som gullsmed med eget verksted i Oslo.

Torset Argel gikk knallhardt ut da hun og mannen ville selge Holmenkollen-eiendommen de kjøpte for bare tre år siden. I 2016 betalte hun 29 millioner kroner for boligeiendommen i Ullveien 1 like ved Voksenåsen kultur- og konferansehotell.

ENDA EN EIER: Espen Westeren får kort vei til neste års Paretokonferanse etter å ha kjøpt huset Tore Eiklid bygget, Fredrik Klaveness pusset opp og som Mie Torset Argel tok den største gevinsten fra. Foto: Iván Kverme

Måtte gi 3,8 mill. i rabatt

Etter å ha kjøpt Jan Petter Sisseners gamle hus i Gulleråsveien 18 for hele 52 millioner, krevde hun 49 millioner kroner for sitt eget – 20 millioner mer enn hun betalte. Nå har hun endelig lyktes med å selge.

Megler Jan Fredrik Bonde klarte ikke helt å presse ut prisen Hemsedal-arvingen ønsket seg, men 45,2 millioner er ingenting å skamme seg over.

Kjøper var John Fredriksens tidligere aksjetrader, Espen Westeren.

«Fem mål ren idyll samt et fullspekket luksushus på 650 kvadratmeter», skrev Finansavisen i juni i år da Torset Argel hadde lagt ut eiendommen for salg.

Klaveness tapte

Det var eiendomsinvestor Tore Eiklid som opprinnelig bygget huset i Ullveien etter å ha betalt 4,8 millioner for eiendommen tilbake i 1996.

Eiklid solgte til Fredrik Klaveness, som pusset kraftig opp huset etter at han kjøpte det for 21 millioner i 2005. Klaveness skal ha brukt 14 millioner kroner, og satte det i topp stand før han la ut eiendommen for 35 millioner.

Klaveness fikk ingen verdistigning etter å ha eid eiendommen i 11 år, og måtte i tillegg se halvparten av oppussingsinvesteringen ryke. Mie Torset Argel og Thomas Holst Argel kan derimot glede seg over en verdistigning på 16,2 millioner kroner, eller 56 prosent.

Argel kjøpte for 50

Mie Torset Argel kjøpte i sommer Harald Sigurdssøn Astrups villa i Gulleråsveien 18 nedenfor Vettakollen. Det er Jan Petter Sisseners gamle hus, vegg i vegg med T-banelinjen og Gulleråsen stasjon.

10 MILL. I RABATT: Da Jan Petter Sissener solgte dette huset ved Gulleråsen stasjon, var prisen 29 millioner. Etter bygging av garasjeanlegg og fargeskifte fra rødt til sort var Mie Torset Argel villig til å betale 50 millioner – 10 millioner mindre enn Fredrik Klaveness ønsket. Foto: Iván Kverme

Torset Argel betalte hele 50 millioner kroner, men totalprisen skal ha vært enda et par millioner høyere inkludert innbo.

Eiendommen er på 3 mål, og huset er på noe over 720 kvadratmeter bygningsmasse – og rundt 800 kvadratmeter hvis man tar med Astrups nye garasjeanlegg. Og selv om Astrup skiftet farge fra rødt til sort på det som gjerne er kalt for «Stasjonsmesterhuset», kan heller ikke Torset Argel gjøre noe med trikken som passerer åtte ganger i timen.

Ga 10 mill. i rabatt

Astrup betalte i 2007 29 millioner kroner for Sisseners hus akkurat idet finanskrisen skulle til å eksplodere. Likevel har han klart å hente ut god verdistigning av eiendommen. Astrup skal ha krevd hele 60 millioner, men måtte gi ti millioner i rabatt.

Mie Torset Argel ønsket ikke å kommentere hverken salg eller kjøp da Finansavisen var i kontakt med henne mandag. Espen Westeren besvarte ikke Finansavisens henvendelser.