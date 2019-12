NEF mindre bekymret enn Finanstilsynet for nordmenns gjeld

Finanstilsynet er i dag ute med siste utgave av rapporten «Finansielt utsyn», og gjentar der budskapet om at høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig sårbarhet for finansiell stabilitet i Norge.

«Mange husholdninger har meget høy gjeldsbelastning og begrensede finansielle buffere. Med et fortsatt lavt rentenivå er det en fare for at sårbarheter i husholdninger og foretak vil kunne øke i årene», heter det.

– Tar opp mindre gjeld

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) deler Finanstilsynets bekymring for husholdningenes gjeldsbelastning – som er på et historisk høyt nivå, men vil påpeke at trenden er i ferd med å snu.

– I går kom SSB med en ny rapport som slår fast at husholdningenes gjeldsvekst fortsetter å falle og nå er på et historisk lavt nivå. I tillegg har veksten i forbrukslån bremset kraftig opp. Dette trekker i retning av vesentlig bedre kontroll med gjeldssituasjonen, sier administrerende direktør Carl O. Geving i NEF til Finansavisen.

Han viser til at snart to år med moderat prisvekst har bidratt til svakere gjeldsvekst, og at folk tar opp mindre gjeld når panteverdien av boligene deres står mer eller mindre stille.

– Noe mindre bekymret

Geving mener videreføring av boliglånsforskriften er et svært viktig grep for å bevare balansen og moderasjonen i boligmarkedet.

– Derfor er vi noe mindre bekymret for fremtiden enn Finanstilsynet. Prognosene tilsier stabilt lave til fallende renter i årene som kommer, og stabilt gode til stigende disponible inntekter de nærmeste årene, sier han.

– Såfremt den moderate boligprisutviklingen vedvarer, vil fallhøyden i boligmarkedet bli gradvis lavere. Forholdet mellom tilbud og etterspørsel kan tilsi moderasjon framover. Det er imidlertid noe større grunn til bekymring for Oslo-markedet hvor det ligger an til ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i løpet av 2020-21, avslutter NEF-direktøren.