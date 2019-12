Jan L. Andreassen veddet om boligprisene og tapte - nå er det nytt veddemål

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen var gjest i FaTV med Trygve Hegnar fredag. Som vanlig var han litt negativ til de kommende årene, spesielt fra 2021.

Han avslørte også hvordan han lager sine usikre prognoser - med terningskast.

Hvis terningen viser 1,2 eller 3 - blir det verre. Hvis terningen viser 4,5 eller 6 - blir det bedre. Når Andreassen kaster må det stort sett ha blitt 1,2 eller 3 de siste årene, for veldig positiv har han ikke vært. Ei denne gangen heller.

I fredagens sending stod det om det vil bli resesjon i Norge i 2021. Og terningen ble kastet.

Selv med gjentatte terningkast viste terningen 1,2 eller 3. Ergo – det er usikkert.

Men Andreassen var ikke like usikker i sine spådommer for de kommende årene.

- Det kan godt hende at det kommer noe nytt. Igjen kaste terning (kaster terning 2). Det kommer noe nytt. De finner et nytt oljefelt eller noe sånt. Det er usikkert, men sånn som det ser nå, bare på konsensusprognoser fra Norsk olje og gass, de tallene fra boligprodusentene, at industri- og elinvesteringene er dobbelt så høyt som de normalt er, og skal nedover. Hvis vi ikke får lov å bygge vindmøller, og alt kommer i 2021. Oddsen er, vi tar en ny flaske vin på det, at det blir resesjon i 21.

- Det tar jeg. Det veddemålet tar jeg. Først skal jeg kassere gevinsten i år, grep Trygve Hegnar inn.

- Det blir ikke resesjon, la Hegnar til.

Se hele intervjuet med Andreassen.

Veddemålet Jan L. Andreassen inngikk med Hegnar i januar i år ble samtidig avsluttet. Andreassen veddet den gang to flasker champagne på at han ville vinne med sin spådom om at boligprisene ville falle med 3 prosent i 2019.

Ved utgangen av november hadde boligprisene i Norge steget med 3,1 prosent de siste 12 månedene, mens de Oslo hadde steget 4,8 prosent.

For 2020 tror Andreassen at boligprisene i Oslo vil stige med 1 – 2 prosent, mens de i landet for øvrig vil falle med 3 prosent.

Men i 2021 blir det verre, skal vi tro Andreassen.