Eiendom Norge spår boligprisene opp tre prosent i 2020

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2020 er tre prosent prisoppgang, går det frem av en pressemelding tirsdag.

Prognosen bygger på forventet utvikling i nominelle priser gjennom året (12-månedersvekst).

For de store byene er spådommen fem prosent oppgang i Oslo, tre prosent i Bergen, 1,5 prosent i Trondheim og ingen endring i Stavanger.

– Vi er inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie, og gjennom både 2018 og 2019 har boligmarkedet vært stabilt med en stor tilbudsside og mange transaksjoner. Vi venter at denne trenden fortsetter i 2020, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer i en kommentar.

Stabile drivere

Han påpeker at de viktigste driverne i det norske boligmarkedet er mer stabile enn på lenge.

– Det går godt i norsk økonomi, noe som bidrar til et stabilt arbeidsmarked og solid lønnsvekst. Boligbyggingen er godt tilpasset husholdningsveksten, samtidig har flere kredittreguleringer bidratt til redusert kjøpekraft. Dette gjør i sum at vi forventer at utviklingen fra 2018 og 2019 vil vedvare, og at boligprisene nasjonalt vil stige med tre prosent i 2020, fortsetter Dreyer.

Han viser videre til at rentetoppen er nådd og en boligbygging i balanse. Samtidig er Dreyer usikker på hvor reguleringer av forbrukslån og innføring av gjeldsregister vil påvirke markedet.

– Finansminister Siv Jensen avklarte i november at boliglånsforskriften blir stående mer eller mindre uten endringer gjennom 2020. Det er derfor mindre usikkerhet knyttet til kredittreguleringer i 2020 enn for et år siden, sier han.

Øyner Oslo-press

I Oslo viser Eiendom Norge-direktøren til den høye igangsettingen av nye boliger i 2016 og 2017 som bidrar til en stadig høy tilbudsside grunnet mange ferdigstillelser gjennom store deler av 2020.

– Siden toppen har igangsettingen i Oslo gått mye ned, noe som kan gi press på prisene om noen år. Men i 2020 er det er lite som taler for store endringer i Oslo-markedet i 2020 sammenlignet med 2019. Derfor venter vi at boligprisene vil stige ytterligere fem prosent i Oslo i 2020, sier Dreyer.

