NBBL øyner boligprisrally og renteøkning

NBBLs boligmarkedsbarometer faller fra 11,1 i november til 10,0 i desember, og bekrefter de siste måneders trend med at boligmarkedet er uvanlig stabilt.

Hele 63 prosent av befolkningen forventer fortsatt økt boliglånsrente.

– Kun tre prosent tror på rentenedgang. Folkets forventninger ser dermed ut til å være på kollisjonskurs med mange økonomer som tror at rentetoppen er nådd. Vi forventer at renten forblir uendret i desember, men mener det vil være fornuftig av Norges Bank fortsatt å holde muligheten åpen for renteøkning i mars, sier NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i en kommentar.

– Risikosport

Han mener spenningen på denne ukens rentemøte knytter seg til rentebanen, sentralbankens renteprognose.

– Dagens rentebane indikerer en ikke ubetydelig sannsynlighet for renteøkning i løpet av 2020, sier Frengstad Bjerknes.

Sjeføkonomen mener det er risikosport å ta bort denne muligheten.

– Gjelden har vokst mer enn inntektene i over 20 år, og for å få kontroll på utviklingen måtte Finansdepartementet som kjent introdusere boliglånsforskriften, påpeker han.

Nyttårsrally?

NBBL mener at det for Norges Bank vil være mest hensiktsmessig å holde mulighetene åpne frem mot rentemøtet i mars.

– Da har nyttårsslippet også satt tonen i neste års boligmarked. For om boligprisene øker et par prosent i løpet av årets første måneder er renteoppgang i mars igjen et sannsynlig scenario, sier Frengstad Bjerknes.

Samtidig øker andelen som tror på stigende boligpriser fra 44 prosent i november til 46 prosent i desember. Dermed er en seks måneders fallende trend brutt.

Boligprisforventningen avslutter dermed 2019 litt under det historiske gjennomsnittet på 51 prosent.

Nivået tilsier ifølge NBBL dermed at den moderate boligprisutviklingen fortsetter inn i 2020.