Louise Mohn har solgt Norges dyreste bolig i 2019

Louise Mohn kan ta juleferie vel vitende om at luksusvillaen i Holmenkollen endelig er solgt. Og det til en kjempepris. Riktignok krevde Mohn-arvingen 100 millioner for eiendommen, og skal ha nektet å selge lavere.

Men nå skal eiendommen være solgt til en prislapp på 95 millioner kroner. Det bekrefter kilder overfor Finansavisen. Megler Tom Johnsen hadde eiendommen ute et halvt års tid såkalt «off market». Da antydet han en prislapp på 80 millioner kroner overfor Finansavisen.

Men i høst måtte Johnsen rykke ut i det brede markedet. Da var signalet fra eieren klart: «Hun vil ikke selge for under 100 millioner. Hvis hun ikke får det, så selger hun ikke», sa Tom Johnsen til Finansavisen.

Nå ønsker ikke Johnsen å kommentere eiendomssalget.

TO EIENDOMMER: Louise Mohn kjøpte først Holmenkollveien 125 midt på bildet før hun også kjøpte Dr. Holms vei 37 nederst til høyre. Sistnevnte ble solgt for 21 millioner i fjor høst, mens førstnevnte nå er solgt for 95 millioner. Foto: 1881

Får igjen hele innsatsen

Salgsprisen på 95 millioner omtales likevel som knallgodt, og overraskende høyt for eiendommen som har adresse Holmenkollveien 125. Mohn betalte selv blodpris da hun bød Hans Fredrik Bassøe 75 millioner kroner for to år siden.

Siden skal hun ha pøst penger inn i eiendommen selv om den i utgangspunktet skal ha hatt bra standard. Anslagsvis 15 til 20 millioner kroner har Tom Johnsen tidligere anslått i oppussingskostnader overfor Finansavisen.

Det betyr i så fall at Louise Mohn får tilbake hele investeringen - vel og merke hvis hun ikke har pusset opp for mer enn det Johnsen anslo.

I tillegg til hovedeiendommen kjøpte Mohn også naboeiendommen for 12 millioner. Denne ble oppgradert kraftig og solgt allerede i fjor høst for 21 millioner. Allerede da begynte det å gå rykter om at også hovedeiendommen skulle selges.

Norges dyreste med glans

Mohns eiendom ble bygget i 2013 og er på totalt 1.027 kvadratmeter, hvorav primærarealet utgjør 810. Tomten er på hele 3,9 mål.

Eiendomsmegleren beskrev den som «herskapelig og topp moderne villaeiendom med eksklusiv standard».

Boligen inkluderte avanserte tekniske anlegg for ventilasjon, varme, rør- og elektrisk anlegg samt beplantet tomt med uteplasser, sol hele dagen og panoramautsikt mot fjorden.

Mohn kjøpte eiendommen sammen med tidligere ektefelle, coach Erik Bertrand Larssen.

Skilsmissen med Bertrand Larssen ga Mohn hjemlengsel, og i sommer kjøpte hun en villa i Bergen for 17 millioner.

Louise Mohns kjempesalg i Holmenkollen er det dyreste boligsalget i Norge i 2019. Den æren lå IT-topp Endre Rangnes an til å få etter at han solgte sin eiendom i Christian Benneches vei på Bygdøy for 80 millioner kroner til Axel Mustad, arving av eiendomsselskapet Mustad Eiendom.