Pål Gundersen betalte 110 millioner for bygård på Majorstua

Det er ikke bare 30-åringer som forsøker å kuppe leiligheter. Da Pål Gundersen oppdaget at det skulle selges en gård med kontorer og 15 leiligheter i Industrigata 46 på Majorstua i Oslo grov han frem 110 millioner kroner før andre visning og klasket i bordet foran eier Aase Frisch.

Familien hadde eid gården siden 1970-tallet gjennom selskapet Ingård, og gården hadde en bokført verdi på bare 4 millioner kroner.

Den lave bokførte verdien betyr at Gundersen får med en latent skatt på 25 millioner, men det ga han i. Han har ikke for vane å gjøre salg som utløser en slik skatt.

Den har god beliggenhet. Det er det som absolutt teller Pål Gundersen

Omfattende oppussing

Gundersen bød 110 millioner for aksjene og fikk aksepten han ønsket. Hvis man legger til latent skatt, snakker vi om eiendomsverdi på 135 millioner.

SENTRALT: Pål Gundersen betalte 110 millioner for aksjeselskapet som eier denne gården på Majorstua i Oslo. Med følger 25 millioner i latent skatt, men den vil Gundersen neppe utløse. Foto: Studio Oslo

Først vil han ikke kommentere når Finansavisen spør, men så kommer han tilbake og vil si noen ord.

– Ja, ja, ja. Det er greit, sier Pål Gundersen.

– Du bekrefter at du har kjøpt eiendommen?

– Ja. Den har god beliggenhet. Det er det som absolutt teller.

Nå skal han oppgradere eiendommen kraftig.

– Det er et utviklingsprosjekt der vi må holde på i noen år. Det blir et utleieprodukt, men hvilken yield det blir, vet jeg ikke.

Gundersen har flere andre tilsvarende eiendommer som leies ut.

– Hvilken yield håper du å få?

– Hehe, det har jeg ingen kommentar til. Nå har jeg bekreftet at jeg har kjøpt på grunn av beliggenhet og at jeg skal pusse opp, så det får holde.

Det kom et ekstremt godt bud på bordet etter første visning Anders Langtind

Kan doble leieinntektene

I dag har eiendommen leieinntekter på 2,8 millioner kroner, og følgelig er ikke yielden all verden. Men det skal være potensial til å hente ut rundt 6 millioner kroner i leieinntekter fra eiendommen, men det vil trolig kreve investeringer på ytterligere 20-30 millioner på toppen av det Gundersen har betalt for aksjene.

Anders Langtind i Privatmegleren har håndtert salget.

– Det har vært en vanvittig interesse for slike boliggårder i 2018 og 2019. Det kom et ekstremt godt bud på bordet etter første visning, sier han.

– Det er et godt eksempel på at det betaler seg å holde gårdene godt ved like. Mer lurvete gårder for en dårligere pris, så dette må være et godt tips til gårdeiere, sier Langtind.

Gården har en grunnflate på 460 kvadratmeter, et bruksareal på 1.660 kvadratmeter og et bruttoareal på 2.620 kvadratmeter. Eiendommen har fire etasjer pluss kjeller, samt loft som kun brukes som lager.