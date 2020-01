Norges 50 dyreste boliger kostet i fjor 42 millioner i snitt

2019 var et ellevilt boligår. Rike nordmenn kjøpte og solgte eiendommer for milliarder. Det største salget gjorde Louise Mohn i Holmenkollen etter at hun ville flytte tilbake til Bergen.

Mohn kjøpte Holmenkollveien 125 for 75 millioner og har puttet inn rundt 20 millioner i eiendommen. Foreløpig er det ukjent hvem som betalte de 95 millionene eiendommen ble solgt for.

Norges dyreste boliger 2019 - Eiendom Pris 1 Holmenkollveien 125, Oslo 95,0 Enebolig 2 Christian Benneches vei 15, Oslo 80,0 Enebolig 3 Jegerveien 16, Oslo 71,1 Enebolig 4 Kavringen brygge 3, Oslo 70,0 Leilighet 5 Strandpromenaden 5, Oslo 67,5 Leilighet 6 Tennisveien 13, Oslo 65,0 Enebolig 7 Grimelundsveien 4A, Oslo 62,0 Leilighet 8 Bygdøynesveien 11B, Oslo 59,5 Enebolig 9 Singasteinveien 17, Oslo 55,5 Enebolig 10 Gulleråsveien 18, Oslo 50,0 Enebolig 11 Dyna brygge 5, Oslo 50,0 Leilighet 12 Bygdøynesveien 19B, Oslo 49,0 Leilighet 13 Niels Juels gate 14, Oslo 47,5 Leilighet 14 Ullveien 1, Oslo 45,2 Enebolig 15 Admiral Børresens vei 3B, Oslo 44,0 Leilighet 16 Frederik Stangs gate 18, Oslo 43,0 Enebolig 17 Trosterudveien 7F, Oslo 42,5 Enebolig 18 Sørengkaia 33, Oslo 42,0 Leilighet 19 Nedre Ullern terrasse 1, Oslo 40,0 Enebolig 20 Østre Holmensvingen 16, Oslo 39,3 Enebolig 21 Doktor Holms vei 2B, Oslo 37,0 Enebolig 22 P. T. Mallings vei 40C, Oslo 36,5 Enebolig 23 Biskop Grimelunds vei 7E, Oslo 36,5 Enebolig 24 Trosterudveien 17, Oslo 35,0 Enebolig 25 C. Sundts gate 57, Bergen 34,5 Leilighet 26 Vendla 20B, Asker 34,0 Enebolig 27 Haakon den godes vei 8, Oslo 34,0 Enebolig 28 Skøyenveien 32, Oslo 34,0 Enebolig 29 Doktor Holms vei 13B, Oslo 33,8 Enebolig 30 Jegerveien 11B, Oslo 33,5 Enebolig 31 Bolette brygge 5, Oslo 33,0 Leilighet 32 Kavringen brygge 6, Oslo 32,8 Leilighet 33 Guldbergs vei 3C, Oslo 32,5 Enebolig 34 Hoffsjef Løvenskiolds vei 38, Oslo 32,5 Enebolig 35 Hvalsodden 33, Asker 32,5 Enebolig 36 Granveien 8B, Asker 32,0 Enebolig 37 Rolfsbuktalléen 16, Bærum 31,2 Leilighet 38 John Colletts allé 80, Oslo 30,2 Enebolig 39 Vettaliveien 20, Oslo 30,0 Enebolig 40 Bjørgedalen 148, Bergen 30,0 Enebolig 41 Risbekkveien 4, Oslo 30,0 Enebolig 42 Holmenkollveien 124, Oslo 30,0 Enebolig 43 Hoffsjef Løvenskiolds vei 62, Oslo 30,0 Enebolig

Den som lenge lå an til å toppe boligtoppen i 2019 var Endre Rangnes som solgte sin eiendom i Christian Benneches vei 15 til Axel Mustad. Prislappen på 80 millioner holdt til andreplass foran selgeren av en stor eiendom i Jegerveien i Oslo som gikk for 71,1 millioner kroner. Her er kjøper ukjent.

NR 2: Endre Rangnes solgte for 80 millioner på Bygdøy. Foto: Helene Abusdal

43 salg over 30 millioner

Finansavisen har summert opp alle boligsalgene i Norge til over 30 millioner kroner. De talte 43 transaksjoner.

Deretter har vi plukket drøyt 50 av de dyreste boligsalgene i resten av Norge. Samlet har vi en oversikt over 100 av de dyreste eiendomssalgene i hele Norge.

En av de mer spektakulære transaksjonene var Color Line-arving Alexanders Sundes kjøp på Tjuvholmen. Det ble kjent at han kjøpte en leilighet i Kavringen brygge 3 for 57 millioner kroner, men han hadde da klart å holde skjult at han i tillegg hadde kjøpt naboleiligheten for 13 millioner for å slå den sammen med hovedleiligheten. Totalpris: 70 millioner.

NR 4: Alexander Sunde slo sammen to leiligheter på Tjuvholmen for tilsammen 70 millioner. Foto: Bård Gudim

Opphørssalget av den fallerte krafttraderen Einar Aass' eiendeler gikk sin gang i 2019, og kjempeleiligheten i Strandpromenaden 5 på Aker Brygge gikk unna for 67,5 millioner kroner. Kjøper var dagligvaremilliardær Åge Thoresen.

Mot slutten av året er også Tennisveien 13 i Oslo solgt for 65 millioner kroner, men kjøper her er foreløpig ukjent.

Petter Nesleins rikmannsleiligheter i Grimelundsveien 4 har også skiftet hender. Christen Furuholmen kjøpte sin leilighet for 60 millioner kroner mot slutten av 2018, men ombestemte seg i 2019 og solgte den videre for 62 millioner til Trygve Bjerke som i sin tur sliter med å få 175 millioner for Erik Tønseths gamle eiendom Østre Holmen gård på Oslo vest.

Norges dyreste boliger 2019 utenfor Oslo/Akershus - Eiendom Pris 44 Vendla 20B, 1397 NESØYA 34,0 Enebolig 45 Hvalsodden 33, 1394 NESBRU 32,5 Enebolig 46 Granveien 8B, 1394 NESBRU 32,0 Enebolig 47 Rolfsbuktalléen 16, 1364 FORNEBU 31,2 Enebolig 48 Skogveien 25, 1358 JAR 29,5 Enebolig 49 Lilleruts vei 27, 1364 FORNEBU 28,6 Enebolig 50 Fjellveien 4A, 1366 LYSAKER 27,5 Enebolig 51 Bergheimveien 15A, 1367 SNARØYA 27,5 Enebolig 52 Kleivveien 3B, 1356 BEKKESTUA 27,0 Enebolig 53 Sundveien 37, 1397 NESØYA 26,3 Enebolig 54 Hundsundveien 19, 1367 SNARØYA 26,2 Enebolig 55 Terneveien 19, 1367 SNARØYA 26,1 Enebolig 56 Fjellien 7, Bergen 25,1 Enebolig 57 Olav Myntmesters gate 31, Hamar 25,0 Enebolig 58 Langoddveien 104, 1367 SNARØYA 25,0 Enebolig 59 Langoddveien 108, 1367 SNARØYA 25,0 Enebolig 60 Bjerkåsen 30B, 1365 BLOMMENHOLM 24,2 Enebolig 61 Kleivveien 6B, 1356 BEKKESTUA 24,0 Enebolig 62 Buktaveien 17B, Sandefjord 23,8 Enebolig 63 Borreveien 67A, Horten 23,7 Enebolig 64 Korsgårdsveien 70A, Holmestrand 23,5 Enebolig 65 Orknøygata 28, Stavanger 23,5 Enebolig 66 Gustav Vigelands vei 92, Stavanger 22,0 Enebolig 67 Mikkelsmessveien 23, Stavanger 21,9 Enebolig 68 Ragnhilds gate 52, Stavanger 21,0 Enebolig 69 Endregårdsbakken 3, Bergen 20,3 Enebolig 70 Grønnehaven 14, Kristiansand 20,0 Enebolig 71 Granvegen 30A, Trondheim 19,0 Enebolig 72 Båtstangveien 68D, Sandefjord 18,8 Enebolig 73 Hjellestadvegen 316, Bergen 18,6 Enebolig 74 Skjoldvegen 59, Bergen 18,6 Enebolig 75 Brattlien 13, Bergen 18,5 Enebolig 76 Hellaveien 38, Nøtterøy 18,0 Enebolig 77 Hesnesveien 185, Grimstad 18,0 Enebolig 78 Ørsnesalleen 20, Nøtterøy 18,0 Enebolig 79 Ulriksdal 19, Bergen 17,4 Enebolig 80 Freidigstien 19, Trondheim 17,2 Enebolig 81 Seiersbjerget 9, Bergen 17,0 Enebolig 82 Skipanesvegen 328, Bergen 17,0 Enebolig 83 Gauselvågen 58, Stavanger 17,0 Enebolig 84 Thorsholmen 14, Sandefjord 16,7 Enebolig 85 Dokkgata 6C, Trondheim 16,6 Enebolig 86 Aluvegen 54, Hamar 16,5 Enebolig 87 Fjellveien 66, Bergen 16,0 Enebolig 88 Karlsvikveien 3B, Sandefjord 16,0 Enebolig 89 Haugåkerveien 62, Tønsberg 16,0 Enebolig 90 Storhamargata 116, Hamar 16,0 Enebolig 91 Hamreheia 88, Kristiansand 16,0 Enebolig 92 Professor Keysers gate 8, Bergen 16,0 Enebolig 93 Borgermester Platous gate 12, Bergen 15,9 Enebolig 94 Storingavika 75, Bergen 15,7 Enebolig 95 Klostergata 67, Trondheim 15,6 Enebolig 96 Rambergveien 41, Tønsberg 15,3 Enebolig 97 Christian IVs gate 5C, Stavanger 15,2 Enebolig 98 Maristuveien 6, Trondheim 15,1 Enebolig 99 Hermelinveien 13A, Tønsberg 15,0 Enebolig 100 Festeveien 95, Moss 15,0 Enebolig

Ghana-kupp

Mer moro hadde nok investor Alexander Munch-Thore som snappet Ghanas ambassade foran nesen på Kristian Haug, som tilsynelatende hadde solgt sin bygård i Sigyns gate 3 for 100 millioner kroner. Ghaneserne gjorde imidlertid opprør og kansellerte salget, og fortsatt står Haugs eiendom usolgt tross massive priskutt.

Munch-Thore derimot kan le hele veien til banken etter å ha solgt sin eiendom i Bygdøynesvieen 11B for 59,5 millioner etter å ha betalt 26,5 millioner for den i 2016.

NR 8: Alexander Munch-Thore snappet den ghanesiske ambassaden og 59,5 millioner kroner foran nesen på Kristian Haug. Foto: Steinar Grini

Langs Mosseveien, på den andre siden av Oslo, gjorde tidligere Alfred Berg-topp Bjørgulv Moe et oppsiktsvekkende godt salg fra den kanten av byen. Han solgte sin strandeiendom i Singasteinveien 17 til Vilde Munkholm for 55,5 millioner kroner. Gevinsten var enorm.

Hemsedal-arving Mie Torset Argel har både kjøpt og solgt høsten 2019. Hun kjøpte Harald Sigurdssøn Astrups eiendom i Gulleråsveien 18 på Slemdal for 50 millioner kroner og solgte sin eiendom i Ullveien 1 til eks Fredriksen-forvalter Espen Wetteren for 45,2 millioner kroner.

Eiendomsinvestor Emil Eriksrød har vært i fokus etter store oppskrivninger av eiendomsverdier i sitt R8-imperium. Samtidig kjøpte han en annen eiendomsaktør, Roar Sandnes' flotte leilighet på Dyna brygge på Tjuvholmen for 50 millioner.

NR 11: Emil Eriksrød bladde opp 50 millioner for en leilighet på Tjuvholmen. Foto: Max Emanuelson

Charlotte Spetalen kjøpte leilighet i Solon Eiendoms prestisjeprosjekt i Admiral Børresens vei på Bygdøy. Prislappen på 44 millioner kroner var 6 millioner under utbyggerens prisantydning.

NR 15: Charlotte Spetalen prutet 6 millioner da hun kjøpte leilighet for 44 millioner i Solon Eiendoms prestisjeprosjekt på Bygdøy. Foto: Berit Roald

Hedgefondforvalter Arne Vaagen har i svært lang tid forsøkt å selge sin fasjonable eiendom i Niels Juels gate 14 i Oslo. Vaagen startet på 68 millioner kroner, men måtte gjennom mange priskutt før han endte opp med å få solgt til Polimoon-topp Arne Vraalsen for 47,5 millioner kroner.

Sørenga-kupp

Et bedre salg gjorde nok Åge Korsvold da han solgte Frederik Stangs gate 18 for 43 millioner kroner til Christopher Bergesen Westberg. Korsvold betalte 18 millioner for eiendommen i 2007.

Det samme kan sies om Fredrik Brynildsen som betalte 33,7 millioner for Trosterudveien 7F i 2017, men fikk 42,5 millioner av Ole Vedal to år senere.

Advokat Morten Steenstrup var tidlig i køen blant kjøpere på Sørenga da han betalte 30 millioner for sin leilighet i 2016. I fjor sommer kunne han selge til Peter Dybvad for 42 millioner.

Golfesset Suzann Pettersen gjorde et strålende comeback før hun la opp like raskt som hun kom tilbake. Samtidig har hun slitt fælt i eiendomsmarkedet. Hun måtte ta et raskt tap ved Gressbanen etter at Oslo kommune ikke ville vite av hennes rive- og byggeplaner. Men Tutta snudde seg rundt og kjøpte i stedet en eiendom i Østre Holmensvingen 16 for 39,3 millioner.

NR 20: Suzann Pettersen kjøpte og solgte i flere omganger, men endte opp med en enebolig til 40 millioner. Foto: Eivind Yggeseth

De dyreste eiendommene i Norge omsettes i Oslo. Den dyreste utenfor Oslo er C. Sundts gate 57 i Bergen som ble kjøpt av Herman Friele og flere andre investorer. I Asker solgte Hilde Sejersted Brødker sin flotte eiendom på Nesøya for 34 millioner, men kjøper er ikke kjent.

Flere andre eiendommer i Asker ble solgt for 32 millioner, deriblant Hvalsodden 33 og Granveien8B. I tillegg gikk en leilighet i Rolfsbuktalléen 16 for 31,2 millioner. Den dyreste eneboligen utenfor Oslo-området ble solgt i Bjørgedalen 148 i Bergen. Kjøper er ikke kjent.

Ellers i Norge må vi ned på 23 millioner for å finne boligeiendommer, men da begynner man å finne flere - både i Sandefjord, Horten og Holmestrand. Her ligger også de høyeste omsetningene i Stavanger, mens de høyeste i Kristiansand og Trondheim kostet henholdsvis 20 og 19 millioner kroner i fjor.

Rett under dette nivået finner man eiendommer i Tønsberg samt også Einar Aass' eiendom i Grimstad som til slutt gikk for 18 millioner.

