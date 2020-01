Lettjente adventspenger for Arne Blystad

– Jeg håper ingen andre tegner seg i emisjonen. Jeg føler at det endelig er i ferd med å snu, og prognosene fremover ser bra ut, sa investor og Propr-aksjonær, Arne Blystad, til Finansavisen 4. desember.

Da hadde selskapet annonsert at de skulle hente inn 8 millioner kroner i en ny emisjon ved utstede 10 prosent nye aksjer. Selskapet konkurrerer med tradisjonelle boligmeglere ved å ha utviklet en tjeneste for folk som vil selge boligen sin selv, uten bruk av megler, men med hjelp av en digital plattform. I dag selges 1 prosent av norske boliger på den måten. Propr tror det vil øke til 20 prosent i løpet av fem år, noe som får motbør i bransjen og blant bransjeeksperter.

Klok av skade

For å være sikker på at de bebudede 8 millionene kom inn, garanterte to av selskapets største aksjonærer - Blystad og styreleder Karstein Gjersvik - for emisjonen. For det fikk de 2 prosent av emisjonsprovenyet, 160.000 kroner.

Ved forrige emisjonsrunde i mai i 2018 opplevde selskapet at de fikk inn bare 11,5 millioner selv om de ønsket 15 millioner.

VILLIGE AKSJONÆRER: Propr-sjef Kjetil Eriksson. foto: andre clark utvik

Denne gangen var ikke mangel på villige aksjonærer problemet, heller å sortere køen av tegnere.

– Arne Blystad var tydelig på at han ønsket å tegne mest mulig, noe flere av de eksisterende aksjonærene så som positivt for selskapet. Han fikk derfor tildelt aksjer for 2 millioner, og blir med det selskapets største aksjonær, sier adm. direktør i Propr, Kjetil Eriksson.

Gjersvik tok en like stor pott, ledelsen i selskapet tegnet seg for 1 million kroner, mens i resten av aksjonærmassen var det mindre endringer.

Kuttet

Gjersvik kom inn som styreleder i januar 2019 og kuttet en del administrative kostnader og rutiner, og sa til Finansavisen at det ikke trengtes nye emisjoner i løpet av året. Likevel ble det altså gjennomført en nå i desember.

– Hva skal pengene brukes til?

– Selskapet har hatt en kraftig vekst i 2019, og opplever et sterkt momentum inn i 2020. Provenyet skal brukes til å foredle Proprs posisjon som nummer 1 i det digitale markedet. Vi har visse konkrete IT-prosjekter og andre vekstinitiativer, sier Eriksson.

– Gjersvik sa i januar at selskapet hadde kapital til å drive ut året. Hvorfor ble det emisjon likevel?

– Det er korrekt at selskapet hadde tilstrekkelig kapital til å drive ut 2019, og som du kan lese av balansen vår har ikke selskapet noe akutt behov for kapital. Bakgrunnen for at selskapet gjør emisjon er for at selskapet skal kunne løpe litt fortere, og ha noe større handlingsrom. Vi så det som riktig å hente 10 prosent av utestående kapital når vi så at interessen for å delta i emisjonen var til stede.

Propr Markedsfører seg som et selvhjelpsverktøy som gjør det enkelt å selge privatboligen uten bruk av eiendomsmeglere. Det skal gi vesentlig lavere kostnader for boligselgerne. Man kan selv velge hvor mye man vil gjøre av for eksempel fotografering til prospekt, tilstandsrapporter, takster, ulike juridiske dokumenter etc. Etablert i starten av 2016 av tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen og DNB-topp Paal Karstensen, som gikk i kompaniskap med Sem & Johnsen Eiendomsmegling. Initiativtagerne forspeilet store overskudd i 2018 og 2019. Fasit er et underskudd på 12 millioner i 2016, 29 millioner i 2017 og 14 millioner i fjor. Etter tredje kvartal i fjor kunne selskapet vise et overskudd på 100.000 kroner av inntekter på 12,5 millioner. Største eiere før emisjonen er investorene Haakon Sæter og Arne Blystad, begge med 11 prosent. Nå er Blystad størst. Totalt er det litt over 30 aksjonærer i selskapet.

– Hva er prognosene for 2020?

– Vi har hatt en svært god vekst i 2019 og ser ingen grunn til at veksten i digitale eiendomstransaksjoner skal avta. I likhet med andre bransjer som opplever sterk konkurranse fra det digitale, mener vi at en stadig større del av befolkningen vil ta i bruk digitale løsninger når de skal selge sin egen bolig.