Prisene på OBOS-boliger i Oslo falt markant i desember

Prisene på OBOS-boliger i Oslo falt med 5,6 prosent i desember, viser ferske boligtall.

Hele 2019 endte med en gjennomsnittlig prisoppgang på 4,5 prosent sammenlignet med 2018.

I desember var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstadsområdet 59.527 kroner, 0,2 prosent lavere enn i desember 2018.

Overraskende svakt

På landsbasis gikk prisene ned 4,9 prosent fra november til desember. Kvadratmeterprisen var på 59.152 kroner i desember, 1,3 prosent lavere enn i desember i 2018.

– Det er vanlig sesongmønster at antallet omsetninger avtar i desember. Tallene for denne måneden er basert på få observasjoner, og usikkerheten i tallene er høyere enn normalt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.



OBOS-prisene har i gjennomsnitt falt med 0,9 prosent i desember i perioden 2004–2018. I desember i fjor falt prisene derimot med 1,7 prosent.

Hun understreker at boligmarkedet synes å være preget av høy aktivitet, og tallene viser at det ble omsatt flere OBOS-boliger i desember i år enn i fjor.

– Høsten 2019 var preget av tilbudsoverskudd og at mange boliger ble solgt uten budrunde, kun forhandling. Noen har ikke fått solgt, og omsetningstiden har for enkelte vært lang. De som har vært utsatt for dette, har nok forsøkt å få salget på plass og valgt å akseptere en noe lavere pris for å få handelen avsluttet i desember, sier Anders Skjølberg, daglig leder av OBOS Eiendomsmeglere.

Venter moderat oppgang

Sjeføkonom Monsvold påpeker at boligmarkedet har vært godt balansert gjennom store deler av 2018 og 2019.

– Vi har tro på at boligmarkedet vil være bra balansert også neste år. Vi anslår at det vil bli en moderat prisvekst på rundt 3,5 prosent på landsbasis. I Oslo forventer vi en prisoppgang på rundt 5 prosent i 2020.

Hun mener utsikter til god lønnsvekst og uendret rente vil trekke opp prisene noe.

– Vi forventer at det vil være høy aktivitet i boligmarkedet. Samtidig tror vi kombinasjonen av høy gjeld i husholdningene, boliglånsforskriften og opprettelsen av gjeldsregistre vil legge en demper på etterspørselen og prisveksten.