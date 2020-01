Skal du leie ut? Nå er reglene endret

Fra nyttår kan andelseiere i borettslag leie ut boligen sin i inntil 30 dager i året uten å spørre styret. I sameier kommer en etterlengtet, men forsiktig innstramming av reglene.

Det grunnleggende prinsippet i borettslag er at eieren skal bruke boligen selv. Lovendringene åpner for at andelseiere kan leie ut i korte perioder, uten styrets godkjennelse.

– Med de nye reglene gis andelseiere i borettslag rett til å leie ut på døgn- og ukesbasis opptil 30 dager i året. De nye utleiereglene innebærer en oppmykning av de ellers noe strenge reglene om utleie i borettslag, og gir andelseiere mulighet til å benytte seg av delingsøkonomiens fordeler med korttidsutleie, sier Line Bjerkek, advokat i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), ifølge en melding.

Skjerper praksis i sameier

Mens man i borettslag har sett behovet for å lempe på utleiereglene, har man sett seg nødt til å skjerpe den romslige utleiepraksisen i sameier. Fra 1. januar er korttidsutleie lov i 90 døgn i året, maks 30 døgn sammenhengende.

– Begrensningene er av hensyn til bomiljøet i sameier. For mye korttidsutleie kan påvirke bomiljøet negativt. Sameiets årsmøte kan endre grensen for korttidsutleie til 60 dager i året eller øke den til 120 dager i året. Dette må i så fall vedtektsfestes, sier Bjerkek.

Råder styret til å følge med

Loven gir ingen særregler om hvordan styret kan holde oversikt over all utleieaktivitet. Bjerkek råder derfor styret til å følge med, og særlig hvis det også foreligger ulike former for mislighold, som husbråk eller forsøpling.

– En annen mulighet for styret kan være å spesifisere i husordensreglene at utleieaktiviteten skal meldes til styret. Styret kan ikke nekte utleien, men gis bedre muligheter til å se brannsikkerhet, behov for renovasjon også videre, i sammenheng med utleieomfanget i boligselskapet.