– OBOS-statistikken er betydelig mer volatil enn Eiendom Norge sin statistikk, da den representerer ca. 15 prosent av det totale omsetningsvolumet. Når det er sagt er det likevel et enormt fall som kan indikere et høyere desember-fall enn det jeg først antok, sier administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling, Hedda Ulvness, til Finansavisen.

Ulvness håper likevel at vi får en fasit for desember, når prisstatistikken fra Eiendom Norge kommer mandag neste uke, som er mer på normalen, med et fall på mellom -0,2 til -1 prosent.

Markant boligprisfall

Torsdag gikk det frem at prisene på OBOS-boliger i Oslo falt med 5,6 prosent i desember på månedsbasis, mens de på landsbasis gikk ned med 4,9 prosent fra november til desember.

– Vi må ikke glemme at OBOS-prisene fluktuerer mye opp og ned i forhold til totalmarkedet fordi volumet til OBOS er såpass lavt sammenlignet med totalt volum. Det er derfor viktig å se på flere måneder sammen, ikke enkeltmåneder, slik at svingningene opp og ned i enkeltmåneder blir jevnet noe ut, kommenterer Grethe W. Meier, administrerende direktør i Privatmegleren til Finansavisen.

Venter et lite prisfall

Hva gjelder prisstatistikken fra Eiendom Norge, forventer Meier et lite fall i desember.

– Det er mange som ønsker å få sluttført sin handel før nyttår og da kan være villig til å gå noe ned på pris. Dette gjelder både for Oslo og hele landet. Jeg tror derfor at vi vil se at prisøkningen for landet vil havne på tre prosent i 2019, og Oslo nærmere fem prosent, sier hun.

Om boligmarkedet 2020

Ulvness i Eie Eiendomsmegling uttalte til Finansavisen før jul at hun trodde boligmarkedet 2020 blir tilnærmet likt 2019, med stabile rammebetingelser, med ingen eller marginale renteendringer kombinert med et godt arbeidsmarked og fornuftig lønnsvekst.

– Jeg tror også 2020 vil gi rekordhøye salgsvolumer. Hovedårsaken er at forbrukerne tør bevege seg inn i et forutsigbart boligmarked med lav prisvekst. Vi ser tendensen i 2019 og trenden vil fortsette, sa hun.

Oppsummerer vi de viktigste driverne i boligmarkedet, tilbudssiden, renten, arbeidsledighet og kjøpekraft, og befolkningsutvikling, så vil tilbudssiden ifølge Meier i Privatmegleren virke dempende på prisutviklingen i 2020, mens de øvrige faktorene vil virke noe stimulerende for vekst.

– Også i 2020 forventes det å komme mange ferdigstillelser i markedet og gi unormalt høy tilbudsside, som i 2019. Dette bidrar til lite press på pris. Vi har fått fire renteøkninger over en ganske kort periode, uttalte hun til Finansavisen før jul.