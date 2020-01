Peder Rye Lier vil ha 75 millioner for toppleilighet på Gimle

«Episk» skrev verdens største motemagasin da eiendomsarving Peder Rye Lier giftet seg med investordatter Phoebe Hveem i Venezia i august 2018.

Rye Lier og Hveem ble omtalt og avfotografert i en stor Vogue-artikkelen med et vel av bilder fra det overdådige bryllupet som ryktene skal ha det å ha kostet 10 millioner kroner.

Rye Lier er eiendomsarving etter at familien hadde eiendom som ble utviklet i samarbeid med Stor-Oslo Eiendom. Også Peder Rye Lier har en flere engasjementer innen eiendom plassert i en rekke eiendomsselskaper.

HØY STANDARD: Peder Rye Lier har avvist flere bud over 60 millioner kroner, og vil ha 75 millioner for toppleiligheten på Gimle som av flere skal ha vært omtalt som "Norges fineste". Foto: Privat

300.000 pr. kvadrat

Ett av prosjektene han sliter med å realisere er imidlertid sin egen boligeiendom i Fritzners gate 10 på Gimle i Oslo. Eiendommen går over tre plan hvorav Rye Lier kjøpte hele toppetasjen i 2015. Etasjene under eies av henholdsvis Peder Paus og Tove Kvammen Midelfart.

Rye Lier betalte 30 millioner kroner for eiendommen som er organisert som et aksjeselskap. Leiligheten ble kjøpt som et prosjekt med tanke på oppussing og salg.

Leiligheten ble ribbet helt inn til bæringen, og deretter bygget opp igjen alt med skyhøy standard på alt av materialer.

Planen var å selge. Rye Lier priset den 250 kvadratmeter store leiligheten til hele 75 millioner kroner, men det har foreløpig ikke vært noen som har ønsket å betale 300.000 kroner pr. kvadratmeter. Flere har dog lagt inn bud et stykke opp på 60-tallet.

Men Rye Lier har foreløpig takket nei.

Det til tross for at leiligheten ikke har heis. Dog er det gitt rammetillatelse for heis som skal monteres i løpet av 2020.

Har kjøpt nytt

Hans Houeland i Privatmegleren på Skøyen er en av flere meglere som skal ha tegnet oppdragsavtale på leiligheten, men Rye Lier har ikke gitt noen av dem eksklusivitet.

Men selv i et sterkt eiendomsmarked har det ikke latt seg gjøre å få de 75 millionene for leiligheten som Rye Lier har ønsket.

Det han har fått i perioden er imidlertid en solid dose reduksjon i formuesskatt ved å bebo en så verdifull eiendom i flere år. I tillegg har han opparbeidet tilstrekkelig botid til å kunne selge eiendommen uten å måtte skatte av gevinsten.

Men ønsket om å få til et salg har trolig økt etter at det nygifte paret i fjor høst gikk til kjøp av eiendommen Fredriksborgveien 34 på Bygdøy.

Eiendommen står fortsatt hjemlet på tidligere eier, Elisabeth Throne-Holst.

Denne eiendommen er fra 1920, er på 320 kvadratmeter og har en tomt på 1,4 mål. Overfor Finansavisen antydes det at prislappen skal ha vært rundt 34 millioner kroner.

Peder Rye Lier bekrefter overfor Finansavisen at det har vært interessenter til eiendommen på Gimle uten at den er solgt. Han bekrefter også kjøpet av eiendommen på Bygdøy.