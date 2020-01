Forventer at boligprisene vil stige i et moderat tempo

Den moderat positive pristrenden for boligprisene har fortsatt de siste månedene. Tilbake i november steg boligprisene sesongjustert med 0,2 prosent over måneden, etter nullvekst i oktober og 0,2 prosent vekst i september.

«Markedet fortsetter å være preget av god balanse mellom tilbud og etterspørsel; jamfør de moderate prisendringene for å klarere markedet. Et raskt blikk på tilbuds- og etterspørselsbalansen indikerer også at denne moderate pristrenden har fortsatt», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Figuren under antyder en gjennomsnittlig månedsvekst rundt 0,25 prosent (sesongjustert).

Foto: Handelsbanken Capital Markets

Tilfeldig utslag?

Gonsholt Hov har notert seg at OBOS-prisene var overraskende svake i desember. Men dette mener han (igjen) kan ha vært et tilfeldig utslag, basert på sammensetningen av de OBOS-boligene som ble solgt den måneden.

«Vi har i hvert fall lite annen informasjon som tyder på at boligmarkedet har fått en real knekk ved inngangen til 2020», lyder det fra seniorøkonomen.

Han mener det i alt ser ut til at boligprisene steg med om lag 2,6 prosent i 2019, regnet som årsgjennomsnitt. Dette er som kjent i underkant av den nominelle lønnsveksten, noe som igjen ifølge seniorøkonomen forklarer hvorfor husholdningenes gjeldsvekst har avtatt og etter hvert kommet på linje med den samlede inntektsveksten for husholdningene (ergo flater gjeldsgraden ut).

«Kikker vi inn i det nye året fortsetter vi å forvente at boligprisene vil stige i et moderat tempo, igjen noe i underkant av lønnsveksten. Mens vi i fjor så for oss en boligprisvekst rundt 2-3 prosent (som må sies å ha vært innafor), venter vi en boligprisvekst rundt tre prosent i år», skriver Handelsbanken-økonomen i rapporten.

DNB Markets

DNB Markets og valutastrateg Magne Østnor venter at boligprisene her hjemme steg sesongjustert med 0,2 prosent fra november til desember, det samme som måneden før.

«Hvilket innebærer fortsatt moderat prisvekst på linje med tidligere i fjor», skriver Østnor i morgenrapporten.

Nordea Markets

Lars Mouland og Dane Cekov i Nordea Markets tror på en forsiktig vekst i desember – ikke langt unna Norges Banks syn om sesongjustert vekst på 0,2 prosent over måneden.

«Normalt er desember en rolig måned med prisfall i boligmarkedet siden mange venter til nyåret med å kjøpe bolig. De negative nominelle tallene kommer nok til å skape støy i media, men det er de sesongjusterte tallene vi er interesserte i», heter det i morgenrapporten fra Nordea Markets.