Geving om driverne i boligmarkedet

– I desember 2019 var omsetningen noe høyere enn normalt, og prisene falt moderat. I januar får vi alltid motsatt effekt, mange vil kjøpe og utbudet er ofte litt begrenset de første ukene av det nye året. Det er ingen grunn til å forvente noe annet ved inngangen til 2020, men det er større spenning knyttet til utviklingen gjennom året, kommenterer administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligprisene sank med 0,8 prosent nominelt i desember, ifølge tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,1 prosent.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Store svingninger

Geving peker på at vi nå legger bak oss et tiår med store svingninger i boligmarkedet.

– Befolkningsvekst og ujevn boligproduksjon har bidratt til press på i storbyregionene, Oslo og Akershus er i en særstilling. Omveltningene i oljeindustrien har bidratt til store regionale forskjeller i prisutvikling. Lave renter har gitt høy gjeldsvekst i husholdningene og sterk boligprisvekst i deler av landet. Folks forventninger til markedet har forsterket prissvingningene.

De siste par årene har imidlertid kredittreguleringer og renteoppgang bidratt til stabilisering av boligmarkedet. Gjeldsveksten har falt til et historisk lavt nivå og boligmarkedet er i god balanse over store deler av landet, ifølge Geving.

Inngangen til et nytt tiår bærer ifølge sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund bud om gode tider for både kjøpere og selgere.

– Boligmarkedets rammebetingelser som lånerenter, sysselsetting, inntekter og kredittreguleringer vil trolig være stabile i første del av perioden. Boligproduksjonen har vært god i store deler av landet, og bidrar til balanse mellom tilbud og etterspørsel. Disse driverne trekker i retning av fortsatt moderat boligprisutvikling.

Unntaket er ifølge Geving Oslo, hvor presset er stort og boligproduksjonen i mange år har vært for ujevn til å møte en økende etterspørsel.

– Det ligger ikke an til like store markedssvingninger som vi hatt det siste tiåret, men jokeren er uforutsette hendelser internasjonalt som kan påvirke finansiell stabilitet og norsk økonomi. Vi tror også at kommende lovendringer i forhold til omsetning av boliger vil bidra til økt effektivitet og trygghet i bolighandelen, sier han.

Tilbudsunderskudd

Det ligger ifølge Geving dessverre an til en ny periode med tilbudsunderskudd i Oslo, etterhvert som tilførselen av nye boliger dropper. Forutsatt at den sterke etterspørselen vedvarer vil det kunne oppstå ubalanser i oslomarkedet, med fare for sterkere prispress enn ønskelig, mener han.

– Kommunen er allerede under press fra en befolkning som vokser raskere enn i landet for øvrig, og sliter med underfinansiering av de store kollektivutbyggingsprosjektene som er påkrevet for å få fart på boligbyggingen. Situasjonen blir ikke bedre av det dårlige samarbeidet mellom stat og kommune som har resultert i at kommunen rett før jul avslo et tilskudd til kollektivutbygging fra staten tilsvarende 2,5 milliarder kroner, sier Geving.

– Fortsetter det slik vil ikke kommunen makte å tilby sine innbyggere boliger til en overkommelig pris, avslutter Norges Eiendomsmeglerforbund-sjefen.