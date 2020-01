Venter kraftig prisoppgang i Oslo

Mandag la fersk Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen frem prisstatistikken som viser at boligprisene i Norge falt 0,8 prosent nominelt i desember. Korrigert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,1 prosent i desember.

Men Oslo skilte seg positivt ut, og hadde en økning i de nominelle boligprisene på 0,5 prosent. Sesongkorrigert var oppgangen på 0,7 prosent.

For 2019 oppsummert kan Oslo skilte med den sterkeste prisveksten i landet, med en oppgang på 5,5 prosent. For Norge totalt sett endte oppgangen på 2,6 prosent.

Lauridsen tror Oslo-markedet vil komme til å oppleve enda kraftigere vekst i årene fremover.

– Vi har ingen bekymringer når det gjelder 2020 for Oslo, men i de etterfølgende årene så er vi bekymret både fordi vi ser at igangsetting av nye boliger går ned og fordi vi vet at det reguleres lite boliger for øyeblikket. De boligene som blir regulert nå skal ut på markedet om et par års tid, og da er det en stor risiko for at man kan få en prisvekst som blir mye sterkere enn den vi ser i dag.

– Kan du tallfeste den?

– Nei, jeg vil ikke tallfeste den, men her kan det være snakk om mange prosent over det vi ser i dag.