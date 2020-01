– Prisene gikk som forventet svakt ned på landsbasis. Dette skyldes at det er mange som vil ha handelen unnagjort før nyttår, og at man således er villig til å justere prisene noe ned, sier administrerende i Privatmegleren Grethe W. Meier til Finansavisen.

– At Oslo viser seg så sterk og ender på 5,5 prosent prisstigning viser at dette markedet står i mot pessimistenes spådommer om at prisene vil falle fordi de relativt sett er så mye høyere enn resten av landet, fortsetter hun.

– Vil skape ubalanse

Meier tror vi vil fortsette å se et Oslo-marked som vil være veldig sterkt og leve sitt eget liv, uavhengig av prisutviklingen i resten av landet i 2020 fordi det er så mange som ønsker å bo sentralt i hovedstaden.

– I tillegg er det mange som har god kjøpekraft og ønsker å benytte dette på bolig. Vi vil heldigvis få tilsig på mange nye boliger i Oslo også i 2020 på grunn av ferdigstillelser av nybygg. Ferdigstillelser av nybygg avtar betydelig i 2021 og 2022. Da vet vi hvilken effekt dette vil gi på prisene, og jeg er redd dette vil skape ubalanse og mindre forutsigbarhet både for selger og kjøper.

Mandag viste tall fra Eiendom Norge at boligprisene sank med 0,8 prosent nominelt i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,1 prosent.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Høyere volum enn normalt

Det som er spesielt for desember i 2019 er ifølge sjefen for Privatmegleren at det er lagt ut veldig mange boliger på Finn i romjulen. Vanligvis legges de ut første uke etter nyttår.

– Vi har sett god etterspørsel gjennom hele 2019, og meglerne har oppfordret selgerne til å legge ut raskt, aller helst i romjulen, da de også forventer god etterspørsel i 2020.

Effekten av dette ble at salget allerede startet i romjulen og Meier og kollegene så en vekst i desember-salget på 15 prosent, mot 2018 grunnet dette.

– Første visningshelg var også denne helgen og meglerne rapporterer om mye besøk og høy aktivitet. Vi vil derfor trolig se at januar 2020 vil vise høyere volum enn normalt, avslutter Meier.

Ingen desember-rabatt

– Aktivitetsnivået og prisutviklingen vi har hatt i desember viser at i et velfungerende marked, slik vi har hatt i store deler av 2019 og som vi forventer i 2020, er ikke tidspunktet for boligsalget viktig, sier administrerende direktør i Nordvik, Martin Kiligitto, til Finansavisen.

Meglerkjeden oppnådde gode priser på boligene, og har på ingen måte sett noen desember-rabatt.

– Om vi tar leiligheter som eksempel, hadde vi en bedre prisutvikling per kvadratmeter i desember i 2019, sammenlignet med desember i 2018, sier Kiligitto.

Antall solgte boliger ble doblet sammenlignet med samme måned i fjor, og markedsandelen økte i områdene Nordvik er representert. For svært mange av boligene meglerkjeden solgte i desember, ble oppdragene signert i november.

– I tillegg opplevde våre eiendomsmeglere høy etterspørsel etter privatvisninger. Og etterspørselen etter privatvisninger understøtter også vår ambisjon om å fjerne søndagsvisningene, sier Kiligitto.

Mer forsiktig utvikling

Leder for personmarkedet i Nordea Norge, John Sætre, ser at noen opplever at de får en litt lavere pris for boligene de skal selge, så det å ha noe fleksibilitet i økonomien som tillater det, mener han er fornuftig.

– Desember er historisk sett en relativt rolig måned, og vi opplevde at kundene gikk inn i julemodus siste halvdel av desember. Det virker likevel som at det har vært relativt god aktivitet, da vi har realisert en del finansieringsbevis, sier han.

– Januar er en aktiv måned i boligmarkedet, og vi ser at det kommer objekter ut til salg nå. Normalt kan prisene stige også i januar, men vi tror utviklingen blir mer forsiktig enn vi har sett i tidligere år, kommenterer Sætre.